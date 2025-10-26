Брус Дикинсън - Метъл генерал

Брутално талантливият фронтмен на Iron Maiden Брус Дикинсън продължава да демонстрира извънредно внушителна форма на 67 години и смята да предложи “нечовешко” зрелище на публиката по време на световното турне, което чества половин век от създаването на бандата. По повод юбилея излезе и луксозно издание с много снимки, озаглавено “Iron Maiden: Infinite Dreams”. Масивният том проследява грандиозната история на бандата. А в България метъл легендите пристигат за епичен концерт на стадион “Васил Левски” на 26 май, 2026 година.

Тиранозавърът на тежката музика Брус беше в София преди две лета за подобаващо зрелище под открито небе в Борисовата градина. Тогава той представи на българската публика внушителното си солово творчество и албума The Mandrake Project. Брус е една от най-обичаните суперзвезди от българската публика и всяка негова изява тук се превръща в металически-мелодичен, епичен екшън.

The Mandrake Project е седмият солов албум на Дикинсън и първият му след Tyranny Of Souls през 2005 година. Певец, професионален пилот на пътнически самолети, предприемач, пивовар, писател, продуцент, фехтовач, историк и водещ - Брус Дикинсън редовно доказва, че наистина е “не човек, а желязо!” Преди няколко години вокалът на Iron Maiden се показа извън своето легендарно хеви метъл амплоа, като направи епични концерти със симфоничен оркестър в зала 1 на НДК с два спектакъла под мотото “Концерт за група и оркестър от Джон Лорд и музиката на Deep Purple”, с което Дикинсън отдаде почит на великия маестро Лорд. Той пя с оркестър под диригентската палка на маестро Пол Ман, който е бил близък приятел на Джон Лорд, и е дирижирал Лондонския симфоничен оркестър и Кралската филхармония на Ливърпул.

На 67 години Брус Дикинсън е гласът Iron Maiden и заедно с демоничния талисман на бандата Еди, е сред най-разпознаваемите и обичани фигури в историята на тежката музика. Брус Дикинсън е магнит за метъл ценители. И с други банди, и като соло изпълнител - той винаги е на преден план, с внушително мъжкарско излъчване и неповторима творческа мощ. Сценичната енергия на Дикинсън сякаш извира от друго измерение. Той тича, скача, катери се, насища пространството с адреналин и тестостерон. Неговият несравним глас притежава невероятно широк диапазон и се разпознава веднага.

Дикинсън започва през 70-те години на миналия век като вокал на малки банди, препитаващи се от участия в английски пъбове. В края на десетилетието се присъединява към Samson, където става популярен със сценичното име Bruce Bruce. Преди четири десетилетия той става част от Iron Maiden и прави своя дебют в бандата с легендарния вече албум от 1982-а The Number of the Beast.

А по повод половинвековния юбилей на бандата тази година кралският монетен двор на Великобритания изсече възпоменателна монета. Така хеви метъл легендите се присъединяват към други изпълнители, увековечени в серията “Музикални легенди” на Кралския монетен двор, сред които са “Куин”, Елтън Джон и Дейвид Боуи.

Iron Maiden са безстрашни пионери в музиката, които вече половин век развяват знамето на Великобритания по целия свят. Монетата е перфектно съчетание на метъл и метал, и се надяваме да се превърне в ценна колекционерска находка както за нумизматите, така и за страстните фенове на рока”, каза Ребека Морган, ръководител на отдела за изработката на възпоменателни монети в Кралския монетен двор.

Вози бандата с Боинг 747

Брус Дикинсън разгръща невероятна палитра от паралелни дейности на най-високо ниво. Той е професионален пилот на пътнически самолети и често сам вози бандата на огромен Боинг 747 по световните турнета. Самолетът на “Мейдън” се казва Ed Force One като намигване към чудовищния им талисман Еди. Дикинсън губи работата си на пилот преди десетина години след фалита на авио компанията, в която работи и така решава сам да си направи самолетен бизнес. През 2012-а основава Cardiff Aviation.

Гласът му те изтръгва от реалността

Брус Дикинсън е не просто певец - той е институция. Когато пуснаха ‘The Number of the Beast’, си спомням как стоях с приятели, зяпнали от възхита. Гласът му просто те изтръгва от реалността. Той даде нова дефиниция на това какво означава да си фронтмен в метъл група - не просто да пееш, а да командваш сцената, да водиш публиката като капитан на кораб в буря. А извън сцената е невероятно интелигентен и начетен човек.

Ларс Улрих, барабанист на “Металика”

Пример за всеки фронтмен

Брус е сред онези редки артисти, които вдъхновяват поколения музиканти. Той е пример за това как трябва да изглежда един истински фронтмен - харизматичен, интензивен, професионален. И не само това - той е и пилот, и писател, и лектор... И все пак си остава скромен. Това е вдъхновяващо по начин, който трудно се описва.

Тобиас Самет, вокалистът на Edguy

Има нещо оперно в подхода му

Когато мислиш за класическите метъл вокали, първото име, което изниква, е Брус. Той съчетава техническа прецизност с театралност и дълбока емоция. Много вокалисти могат да изпеят високи тонове, но малцина го правят с толкова много характер. Има нещо почти оперно в подхода му. А най-интересното е, че успява да го поддържа през десетилетия, без да губи сила. Човекът е като безсмъртен

Майк Портной, барабанист на Dream Theater