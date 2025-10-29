Ник Нолти - Екранен звяр

Незаменимият и неукротим Ник Нолти се завръща в българските кина с новия филм “Умри, моя любов”, режисиран от Лин Рамзи. На 84 години Нолти почти беше се отказал от киното, но сега очевидно е в добра творческа форма и работи по няколко проекта едновременно. Легендарният изпълнител от “Богат, беден” продължава да бъде един от най-интересните екранни зверове на своето поколение. И не само.

А ето какво казва а историята в новия филм с Нолти режисьорът Рамзи - “Някои ситуации в живота са привидно малки, но крият в себе си тежестта на времето. В сърцевината на събитията във филма, ключова е уязвимостта, която крие в себе си както болка, така и красота. Една история за многопластовите слоеве на любовта и как тя може да ни трансформира през времето.”

Хроничният и харизматичен холивудски хулиган Ник Нолти обича да се завръща в киното периодично Легендарният изпълнител вече направи и силна поява в телевизията с участието си в сериала “Лице за покер”. Нолти е от породата актьори, които вече не се произвеждат в равлекателната индустрия.

Вечното лошо момче на американското кино никога не е било особено притеснено за репутацията си. Нолти просто отказва да се тревожи за общественото одобрение и с лекота създава роли, скандали, деца и заглавия за медиите. Едва ли на 84 години е решил да се покае за буйния си живот, вече останал в историята на шоубизнеса.

Великият актьор и прочут пияч е едно от най-разпознаваемите лица на голямото кино. Милиони хора го свързват най-вече с изявата му в изключително успешния минисериал “Богат, беден” по Ъруин Шоу от средата на 70-те години на миналия век. Още тогава младият Нолти започва да изгражда и култивира своя имидж на необуздан и суров алфа-мъжкар. С годините той натрупва килограми, а тежкото пиене превръща гласът му в могъща и дрезгава манифестация на древното му патриархално излъчване. Нолти е от онези мъже, за които казват, че “вече не ги правят, както едно време”. Той е див екземпляр във все по-стерилния и огладен Холивуд.

Почти няма останали изпълнители от неговия калибър.

Преди време във все по-олевяващите и прогресивистки настроени мейнстрийм медии се появиха няколко критични материала за класацията на списание “Пийпъл” за най-секси мъже. Авторите коментираха, че е време тази класация да обърне внимание към гейове и мъже с по-женствено излъчване. Мъжествените победители били твърде много. Според тези драскачи културата се променяла и вкусовете вече са други. Като най-ярък пример за неадекватно спрямо новата джендър епоха избиране на най-секси мъж, тези либерални журналисти дадоха Ник Нолти, който е печелил преди доста време, в началото на 90-те. Днес младата версия на актьора изглежда проблематична за прогресивните леви медии и той трябва да бъде остракиран. Защото е прекалено мъжествен и суров, и не обича да се извинява за коментари и постъпки. В такава изнежена културна епоха пристъпва вече 82-годишния Ник Нолти. Той е минал през много в живота си и едва ли се притеснява особено от коментари на либерални автори.

Ник Нолти е оставил своята актьорска следа с роли във филми като “Нос Страх”, “48 часа”, “Страдание”, “Принцът на приливите”, “Тънка червена линия”, “Хотел Руанда” и други. Той е оставил и доста скандални заглавия из медиите. Първите му проблеми със закона идват още в средата на 60-те години за подправени документи. Той е осъден и глобен, присъдата му е отменена, но въпреки това му е забранено да отиде да воюва във Виетнам. И до днес той съжалява, че не е успял да служи в армията и казва, че чувства младостта си непълна и незавършена.

Проблеми с пиенето и наркотиците

През 2002-а година Ник Нолти е арестуван по подозрение, че шофира пиян в Малибу, Калифория. Три дни по-късно той влиза в рехабилитационна клиника. Преди няколко години той пусна своята мемоарна книга “Rebel: My Life Outside the Lines”, където открито говори за проблемите си с пиенето и дрогата, но уверява, че дните на тежки партита са зад гърба му и той вече е чист. За неговите почитатели е важно Нолти да бъде жив и здрав още дълго време и тепърва да прави качествени и значими роли. “Направих много грешки и не се отказвам от тях. Понякога това е единственият начин да се научиш”, каза още неопитоменият актьор, оставил траен отпечатък в историята на американското кино.

Един от любимите ми актьори

Поколението преди мен е израснало със сериала “Богат, беден” и са били влюбени в образа на младия Ник Нолти. Аз се запознах с неговото творчество малко по-късно и той стана един от любимите ми актьори. Има нещо наистина сурово в неговото излъчване. Снимах се с Ник Нолти “Гангстерски отдел” мога да кажа само хубави неща за него. Той е голяма работа и прави всяка роля специална.

Райън Гослинг, актьор

Променихме целия жанр с “48 часа”

В началото на 80-те години с него направих¬ме революция с “48 часа”. Бял и чернокож с главни роли в полицейска комедия, която даде началото на целия жанр с двете ченгета. Филмът роди този жанр, след който дойдоха “Смъртоносно оръжие”, “Час пик” и още толкова много други такива заглавия. Освен това преминахме през важна расова бариера. Ник е страхотен, винаги съм го уважавал.

Еди Мърфи, актьор

Един от най-добрите в бизнеса

Ник за мен винаги е бил един от най-добрите американски актьори. Работила съм няколко пъти с него и винаги ми е правил страхотно впечатление, но аз му бях почитателка много преди да се запозная с него. Гледам го от дете и смятам, че е невероятен. Беше изключително убедителен в “Нос Страх”. В “Хълк”, където участвах с него, той беше най-солидния актьорски авторитет на снимачната площадка и помогна на всички да покажат най-доброто от артистичния си арсенал.

Дженифър Конъли, актриса