Еди Мърфи - Шеги и жени

Нов документален филм ще разкаже за кариерата и живота на легендарния комик Еди Мърфи. Заглавието е “Да бъдеш Еди”, а историята ще проследи възходите и паденията на прочутата звезда. Като комик той става явление със скандалните си монолози, после покорява света на киното, а междувременно си осигурява солидно биологично наследство с десет деца от пет жени.

Ето част от официалното описание на биографичното произведение: “Никой актьор не е играл полицай, лекар и магаре - и не е доминирал във всеки аспект на Холивуд, до който се е докосвал като Еди Мърфи. Още по-малко са тези, които са били безспорни знаменитости в продължение на повече от четири десетилетия и никога не са се поддали на изкушенията на “тъмната страна” на славата. Необичайната комбинация от експлозивна харизма, целенасочена амбиция, суров талант и дълбоко вкоренена предпазливост на Мърфи го поставя в собствена лига и струи от “Да бъдеш Еди”, режисиран от двукратният носител на “Оскар” Ангъс Уол.

Документалният филм събира комедийни и холивудски легенди като Дейв Шапел, Трейси Елис Рос, Джейми Фокс, Джери Сайнфелд, Реджиналд Хъдлин и други, за да отпразнува номинирания за “Оскар” актьор и неговата близо 50-годишна кариера - той разчупва бариери, изобретява жанрове и вдъхновява поколения таланти. За първи път Мърфи кани публиката в дома си, за да видят отново фрагменти от спиращите дъха му творби, като разкрива детайли от неговия характер, които го движат и вдъхновяват от самото начало, за да се превърне в уникална звезда на шоубизнеса.

Еди Мърфи се завърна и в най-легендарния си образ - печеният пич Аксел Фоули от поредицата “Ченгето от Бевърли Хлис”. Четвъртата част не стана голям хит, но напомни за таланта на Мърфи. Преди три лета Еди направи продължение и на друга своя смешна осемдесетарска класика - “Пристигане в Америка”.

Големият комик е продукт на едно много по-свободно и творчески ценно време в Америка. Преди 40 години той стана световно име именно с умението си да се шегува с теми табу и да предизвиква разнопосочни реакции. Широко усмихнатият Мърфи нямаше проблем да “наранява чувствата” на защитени малцинства, включително и своето. Като чернокож комик той се е шегувал с афроамериканци, бели, жени, мъже, гейове, лесбийки, животни... Каквото се сетите. Убийствени смешки, поднесени с усмивка.

Пробива много млад в края на 70-те и началото на 80-те години като “стенд-ъп” комик. Вдъхновен е от легендата на жанра по това време - Ричард Прайър, който също е провокативен чернокож комик с остър език, бърз ум и влечение към нецензурните словесни бисери.

Първите големи изяви на Мърфи са изключителен успех. Той излиза в претъпканите зали, сам, с един микрофон, облечен с екстравагантни, плътно прилепнали кожени дрехи и опънал на лицето си вече легендарната “пълнозъбна” широка усмивка. Брутални, богати, майсторски замислени, построени и разказани истории и шеги с всичко и всеки - от Майкъл Джексън и Стиви Уондър - до Брук Шийлдс, яденето на сладолед и ходенето до тоалетна. Хуморът на Мърфи кара публиката да крещи и плаче от смях. Живите му изпълнения предизвикват фенски истерии и опашки за билети.

Днес много от ранните комедийни спектакли на Мърфи са невъзможни заради политически некоректните шеги с етнически и сексуални малцинства. Наскоро тираничните активисти за “социална справедливост” дори го бяха принудили да се извини за някои от старите смешки в богатия си репертоар.

Единствено може да се надяваме, че ще останат материални носители на неговите ранни изяви, защото ако всичко бъде окончателно дигитализирано и присвоено от стрийминг платформите, подкрепени от глобалните корпорации, нищо чудно по-острите шеги да бъдат изтрити завинаги, или променени, за да паснат на днешната радикална прогресистка линия.

Вече има стотици примери на книги, филми, сериали и мнения на хора, които в последните няколко години станаха жертви на информационните хегемони и тяхната открита война срещу свободното изразяване.

Младият Мърфи със сигурност би измислил подобаващо жарки гаври с днешната култура на цензура. В онези по-добри и свободни времена за Западния свят, той процъфтяваше.

Още преди да навърши 22 години е смятан за един от най-талантливите и успешни комици в света. Холивудското продължение на сценичните триумфи е неизбежно. През 80-те той участва в някои от най-големите и гледани филми за цялото десетилетие и влиза в историята като най-успешния чернокож и високоплатен актьор за времето си.

Промени Холилуд с „48 часа”

Еди беше само на 20 години, когато снимахме “48 часа” през 80-те. Този филм промени Холивуд и революционизира представите за екшън комедия и полицейски истории. На 20 Еди беше завършена звезда с изключителна харизма. Беше удоволствие да се работи с него. От този филм започна великата му, историческа кариера. Винаги ме е разсмивал, неповторим импровизатор е. Мозъкът му щрака много яко.

Ник Нолти, актьор

Проправи пътя за нас

Еди е национално съкровище. Той проправи пътя за нас. Преди години имаше една формула в Холивуд. Ако искаш са си най-великата звезда на планетата трябва да си комбинация от Том Ханкс, Арнолд Шварценегер и Еди Мърфи.

Винаги съм се прекланял пред таланта на Еди. Той разполага с неограничена енергия и не старее, а само се подобрява. Изключителен човек.

Уил Смит, актьор

Светът на комедията нямаше да е същия без него

Светът на стенд-ъп комедията нямаше да бъде същия без гигантския принос на Еди Мърфи. Той продължи

делото на великия Ричард Прайър и създаде незабравими изпълнения. Мърфи няма равен в бързината и силата, с която може да те разсмее до сълзи. Въображението му ражда изключителни шеги, които винаги ще бъдат вдъхновение за останалите комици. Мърфи е майстор на този труден занаят.

Джеф Рос, комик