Заровените бомби в проектобюджета за 2026 година

От БНБ и МФ нямат идея какво ще стане точно с активите на борда

В проектобюджета се намират различни заровени бомби, произтичащи от въвеждането на еврошиткойна. Например в Приложение 3 има таблица със сумите, които БНБ превежда към бюджета всяка година. Това е вноската, която БНБ прави всяка година в държавния бюджет, която е резултат от печалбата от емитирането и управлението на националната валута (на технически език се нарича сеньораж). За 2025 г. е 281 млн. евро, за 2026 г. е 255 млн. евро, като за следващите две години е оставено празно. Няма национална валута, няма сеньораж, няма вноска в държавния бюджет.

Трябва да се има предвид, че всички останали прогнозни полета за 2027 г. и 2028 г. са запълнени - само тези за „превишение на приходите над разходите на БНБ“ са празни.

Може да имаме две обяснения за подобна ситуация:

1. „Печалба“ от БНБ няма да има след като влезем в еврозоната, затова няма да има и трансфер. Това е най-вероятното обяснение имайки предвид, че ЕЦБ и националните централни банк от еврозоната реализират рекордни загуби през последните две-три години (отрицателен сеньораж от монополното право да емитираш пари - изисква се много голямо ниво на некадърност, за да постигнеш такъв резултат).

2. От БНБ и МФ нямат идея какво ще стане точно с активите на борда и съответно дали и каква „печалба“ може да има. Това не е много вероятно обяснение, тъй като в скритият от обществото доклад на БНБ за ефектите от потенциалното членство на страната ни в еврозоната ясно се описваше механизма на обединяване на загубите от паричната политика в еврозоната и очакваното негативни влияние върху БНБ (затова и капитала на БНБ беше увеличен на един милиард евро - да има какво да покрива загубите).

Както се казваше в българският фолклор „Човека взе парите и каза ще видим“. В контекста на проведеното в началото на седмицата партийно събитие със съветските другари в Бояна можем да перифразираме „К. Лагард взе двата тона злато и каза ще видим“. PS. К пред Лагард е за „криминал“, а не Кристин.