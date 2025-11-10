Д-р Джабарска: Липсата на любов убива по-бързо от липсата на пари

Днес имах едно 17-годишно момиче за пациент. Тя не плачеше. Не драматизираше. Гласът ѝ беше спокоен, почти без емоция.

И ми каза:

– Аз искам да умра. Ще отида в Швейцария. Там поне има смисъл за да ме ефтаназират.

Поглеждам я. Очите ѝ са празни, без искра. Очите на човек, който никога не е видял светлина.

Майка ѝ е с втори инсулт. Години наркотици. Момичето ми разказва как като малка са седяли с часове в колата, докато дилърът дойде „да донесе храна“. Но това не е било храна. Това е била Дозата. Бащата и майката – не са спали в една стая повече от десет години. Бащата – онлайн изневери. Майката – отричане и студенина. Дом без дом.

И тогава момичето ми казва изречение, което ме преряза:

– Аз не знам как изглежда щастлив живот. Никога не съм виждала такъв. Може би това желание да умра е от интернет… нямам друг пример какво е живот.

И в този момент аз се върнах в моите 17. Израснах по времето на прехода. В най-голямата несигурност, хаос и разруха. Баща ми нямаше работа. Парите бяха малко. Дори не смеех да искам нищо.

Просто да оцелеем… това беше мечтата.

А майка ми беше толкова силна… Работеше без почивка. Купи животни. Хранеше ни, гледаше ни с обич, бореше се с живота като лъвица, за да можем ние да имаме бъдеще. В годините, когато България се разрушаваше. Но аз бях богата. Да, тогава бях истински богата. Защото моите родители ми дадоха най-големия капитал: обич, ценности, ум, амбиция, смисъл, морал. Дадоха ми посока. Дадоха ми гръб. Дадоха ми пример. Богата на родители, които ми показаха какво е чест, труд и какво е да обичаш.

Днес виждам друго.

Днес виждам как липсата на любов убива по-бързо от липсата на пари.

И днес гледам едно 17-годишно момиче, което никога не е имало шанс. Не защото е нямало пари. А защото е нямало Любов. Нямало е Образец. Нямало е Родители. Щастливите родители създават щастливи семейства. Счупените – създават счупени деца.

Наркотици, алкохол, измами, изневери, студени отношения – това не убива само вас.

Това убива бъдещето на вашите деца. Срещу мен седеше дете, което не иска да живее, защото никога не е имало шанс да живее.

И аз си казах: Никой не се ражда счупен. Светът го чупи у дома.

И ако не започнем да лекуваме у дома – ще продължим да губим деца, още преди да са разбрали какво е живот.