Джамбазки за убийството в Карлово: Циганската престъпност е бомба, която цъка в лицата ни

Автор: Ангел Джамбазки
Мнения

Още от черната поредица "нормална европейска държава".

И жертвата и убийците му са от цигански произход. Отново причината за отнемането на човешки живот е дребен битов инцидент, в случая - един от убийците ритнал патерицата на жертвата, която от своя страна му разбила главата с другата патерица.

Разбитата глава дотичала до махалата и се върнала с родата и с ножовете. 

Това не е нито разказ от прерията, нито роман от Майн Рид, разказващ за бита в индианския резерват.

Това е разказ от железопътната гара в град Карлово, Република България, Европейски съюз, клубът на богатите, ноември 2025 година. 

Тази бомба продължава да цъка и рано или късно ще ни избухне в лицата.

Още от (Мнения)

Най-четени

Мнения