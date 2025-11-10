Жестоко убийство на инвалид в Карлово

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 43-годишен мъж за умишлено убийство в Карлово. Още трима души, заподозрени, че са участвали в нападението, са обвинени за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди.

Инцидентът е станал на 7 ноември в района на жп гарата в Карлово. В сградата по това време се намирал 50-годишен мъж с увреждане, придвижващ се с патерици. Според разследването трима от обвиняемите, на възраст между 36 и 49 години, нападнали пострадалия, повалили го на земята, взели му патериците и започнали да го удрят с тях.

Междувременно четвъртият мъж извадил нож и пробол жертвата в областта на дясното бедро. Полученото нараняване причинило силен кръвоизлив, вследствие на който мъжът починал. Предварителните данни сочат, че причината за нападението е предходен конфликт между страните.

Четиримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. Окръжната прокуратура е внесла искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъжа, който е пробол жертвата смъртоносно. Останалите трима са с наложена мярка „гаранция“.