Шофьор, появил се пиян в съда, с условна присъда

50-годишният водач бил заловен на пътя с 2,51 промила в кръвта

Признал вината си

След три съдебни заседания 50-годишният Стоян Салпатийски, който преди седмици се появи неадекватен и едва стоящ на краката си на дело в Окръжния съд в Пловдив, най-накрая получи наказанието си. Салпатийски бе осъден на 1 година условно, глоба от 600 лева и отнемане на шофьорската книжка за 4 години.

Инцидентът, за който бе подсъдим, се случи на 24 февруари миналата година, когато Стоян Салпатийски се прибирал от работа в Пазарджик към Пловдив, писа trafficnews.bg. На Голямоконарско шосе той спрял да зареди колата, но служителите на бензиностанцията забелязали, че едва стои на краката си, олюлява се и заваля. Подаден бил сигнал на полицията.

При последвалата проверка на пътя, Салпатийски бил спрян на автобусна спирка. Полицейските служители установили, че той е във видимо нетрезво състояние, с бутилка бира на предната седалка и силна миризма на алкохол. Когато бил поканен за тест с дрегер, Стоян отказал и хвърлил 90 лева в патрулката с думите: “Да се почерпите, момчета.” Кръвната проба по-късно показала 2,51 промила алкохол.

Обвиненията срещу него включват шофиране след употреба на алкохол и опит за подкуп на длъжностно лице.

На първото заседание мъжът бе доведен в съда в тежко пияно състояние и бе носен по стълбите от охраната. На второто заседание, проведено няколко дни по-късно, Салпатийски се яви спретнат и трезвен. Тогава той изцяло призна вината си и на няколко пъти изрази искрено съжаление за действията си.

На третото заседание по делото, след изготвяне и представяне на експертизата за стойността на семеен автомобил, собственост на него и съпругата му, съдът постанови наказанието.