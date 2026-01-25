Съдът отстрани от длъжност председателя на ТЕЛК в Пазарджик

Пазарджишкият окръжен съд отстрани от длъжност председателя на ТЕЛК към многопрофилната болница в града д-р Асен Дончев. Той е обвинен в издаването на фалшиви решения за трайно намалена трудоспособност срещу заплащане.

Досъдебното разследване е установило, че в рамките на малко повече от два месеца д-р Асен Дончев е издал четири експертни решения, а за това е получил общо 4345 евро, съобщи БНР.

От фалшивите документи са се възползвали трима мъже и една жена. Магистратите определят деянието като тежко умишлено престъпление с оглед заеманата длъжност и ръководната му позиция.

Съдът отчита, че разследването се намира в начален етап. Предстоят разпити и събирането на допълнителни доказателства, за да се установи дали в схемата няма замесени и други лекари.

При обиск в дома на д-р Асен Дончев бяха открити бланки, лични документи, мобилни телефони, доказващи престъпната дейност. Той е с мярка "гаранция" от 5000 евро. Ръководството на Пазарджишката многопрофилна болница извършва вътрешна проверка по случая.