Том Круз - Топ играч

Топ играчът от „Топ гън“ Том Круз най-накрая взе „Оскар“, бил той и почетен. На специална церемония прочутият актьор беше награден със златната статуетка, извън обичайното време за даване на призовете на Академията, което е в периода февруари-март. Така цялото внимание се съсредоточи в Круз, който се обясни в любов към киното. За мнозина наблюдатели той е една от последните истински звезди на големия екран.

На 63 години Том Круз се оказа и най-подходящото рекламно лице на американско домакинство на лятната Олимпиаза през 2028 година. Той все пак е емблема на Холивудската система, която е основен двигател на световния интерес към Лос Анджелис, където ще се порведат игрите.

По-добре холивудските каскади на Круз, отколкото извратените пиески на драг кралици и травестити. Това сравнение между закриването и откриването на Олимпиадата в Париж пък направиха мнозина след зрелищната изява на холивудската мегазвезда в последния ден на игрите във френската столица. Екшън спускането на Круз от „Стад дьо Франс“ беше нещо като преход към идващото американското домакинство на лятната Олимпиада през 2028 година.

Круз обожава опасните каскади. В “Мисията невъзможна 7”, който мина през кината миналото лято, Круз направи една от най-опасните каскади с мотор, снимани някога. Кадри зад кулисите показаха как той не ползва никакви дубльори за изключително рисковата сцена. Изключителните каскади се превърнаха в запазена марка за могъщата мегазвезда. Круз от години рискува живота си на снимачните площадки по подобие на други легенди на “физическото кино” като Бъстър Кийтън и Джеки Чан.

Том Круз получава първата си номинация за “Оскар” преди 24 години за режисираната от Оливър Стоун драма по действителни събития “Роден на четвърти юли”. В реалния живот Круз се ражда на трети юли. Днес той е мистър Холивуд. Преди три години неговият “Топ Гън: Маверик” стана кино събитието на лятото с приходи от близо 1,5 милиарда долара.

Наричат Круз “последната филмова звезда”, защото остана сам сред наистина големите имена в мисията си да прави филми само за кино разпространение на голям екран. Том Круз отказва да пуска заглавия директно на стрийминг платформи, не се занимава с тв сериали, освен това стои далеч и от комиксовите екранизации.

Но той често се забърква и в скандали. В началото на новия век и покрай раздялата с Никол Кидман, Круз решава, че е добра идея да започне да промотира Сциентоложката църква, известна като религията на богатите ексцентрици в Холивуд.

За кратък период от време актьорът успява да се изложи брутално на няколко пъти в опит да покаже колко щастлив човек е заради участието си в каузата на сциентолозите. Той е много високопоставена фигура в йерархията на тази секта и беше описван като един от най-близките хора до шефа на организацията Дейвид Мискавидж.

Преди години имаше период на много странно публично поведение от страна на Круз. Кулминацията на неговото разтеглено във времето унижение настъпи с интервюто при Опра Уинфри преди десетилетие, на което видимо неадекватният и превъзбуден Круз започна да скача по дивана с абсурдна гримаса на лицето си.

После дойде и тежката раздяла с Кейти Холмс, войната за тяхното дете - най-прочутото бебе в света по това време - Сури, и слуховете, че Холмс е била тормозена от членове на Сциентоложката църква. Но Круз се усети и навреме прекрати говоренето за сектата, а и за личния си живот. Със солидни усилия той успя да се завърне и задържи на върха в Холивуд.

Иска да е звезда от четиригодишен

Преди време Том Круз разказа подробно как от четиригодишен е имал ясното желание някой ден да стане актьор. Мечтаел е за приключения, даже (вдъхновен от филм, естествено) си е направил парашут от чаршафи и се опитал да скочи от покрива на къщата им. Здравата се е поохлузил, но не се е наранил сериозно. Като дете е продавал коледни картички из квартала и всичките си спестени пари е давал за билети за кино. На 19 години пробива с първи роли и оттогава пътят му е на една от най-големите звезди в историята.

„Топ гън 2“ не беше левичарска пропаганда

Успехът на “Топ Гън 2” е ясно доказателство, че публиката иска нормални истории без морални лекции и размахване на пръст от самодоволни, откъснати от света шоубизнес елити. Том Круз не допусна прогресивни послания в своя филм и показа, че киното не трябва да е левичарска пропаганда. Така се прави.

Мат Уолш, автор

Имам прекрасни спомени с него

Нашата връзка приключи отдавна, но аз останах с прекрасни спомени. С него осиновихме и отгледахме фантастични деца. Бях много неопитна и млада, когато се обвързах с Том, ала не съжалявам за нищо. Той е прекрасен и великодушен човек, направил е толкова много за мнозина. Той донесе доброта и щастие в живота ми. Бях заедно с Том в продължение на 11 години и винаги ще твърдя, че това бе важен период за мен, време, в което се оформих като личност и актриса. И няма как да отрека заслугите на Том за собственото си израстване.

Никол Кидман, актриса

Той е шефът

Том Круз ме избра да режисирам първия филм от поредицата “Мисията невъзможна”. Но аз отказах да правя втория. Един беше достатъчно. Всеки режисьор трябва да си даде сметка, че на снимачната площадка на филм с Том Круз, шефът е Том Круз. Той диктува правилата.

Браян де Палма, режисьор