Марго Роби - Кино котенце

Най-горещата и търсена актриса в момента Марго Роби иска да излезе от сянката на секси изявата си в „Барби“ с превъплъщение в пищна костюмна драма. Тя открива света на английската класика с главна роля в екранизация по прочутия романтичен роман „Брулени хълмове“ на Емили Бронте. Марго влиза в образа на Катрин, а Джейкъб Елорди играе Хийтклиф. Преди дни изплуваха нови кадри от филма, а премиерата е през февруари догодина. Драмата се очаква и в българските кина.

Новият филм по „Брулени хълмове“ ще заложи на провокацията, а сексът ще бъде изведен на преден план. „Режисьорката Емералд Фенел е взела най-провокативните и еротичните страни и намеци на оригиналния текст и ги е изкарала на повърхността, което може да бъде изключително интересно и като адаптация, но и просто като филм“, пише изданието operationkino.net.

„Отново виждаме типичните за нея дръзки цветове, внимателно построени контрастни кадри и оглушителна поп музика и само можем да стискаме палци, че тя е използвала стила си, за да покаже една различна, но съществуваща страна на познатия роман, а не просто, за да покаже, че може да вкара всяка история в собствената си рамка. Всъщност използването на модерно усещане за разказване на класическа история може да бъде доста успешен подход, особено имайки се предвид, че тук комбинацията от двете е видимо търсен ефект, съдейки по доста класическия постер“, добавят от филмовия сайт.

Марго Роби е ключовото име в проекта. Най-актуалната холивудска красавица вече роди първото си дете и веднага продължи с кариерата. Неин съпруг е филмовият продуцент Том Акърли. Двамата с Роби са една от изненадващо стабилните двойки в Холивуд и са заедно от 2013 година. Среща ги работата – запознават се на снимачната площадка на драмата от Втората световна война „Френска сюита“, където той е асистент-режисьор, а тя е пред камерата. Роби и Акърли са първо приятели и работят заедно в продуцентската компания LuckyChap в екип от четирима души, който включва също приятелката на Роби от детството София Кер и Джоузи Макнамара.

Любовта обаче не закъснява и три години след началото на връзката си – през декември 2016-та влюбените сключиха брак на частна церемония на австралийския Голд Коуст. Компанията е продуцирала няколко филма и телевизионни сериали, включително „Аз, Тоня“, „Хищни птици“ и „Барби“ – всички от които с участието на Роби.

Преди време тя каза пред Vogue, че връзката ѝ с „най-добре изглеждащия мъж в Лондон“ е била неочаквана. „Бях върховното необвързано момиче. От идеята за връзки ми се повдигаше“, каза тя. „И тогава той се появи в живота ми. Бяхме приятели толкова дълго време. Но аз винаги съм била влюбена в него.“ Роби продължи: „Мислих си, че той никога няма да отвърне на чувствата ми. Но след като се събрахме, осъзнах колко много смисъл има в това да сме заедно.“

Акърли работи не само зад кулисите на филмите на жена си, но е и нейният най-голям поддръжник в обществото. Той често се присъединява към нея на червените килими, включително на събитието в чест на силните жени на списание Variety в Лос Анджелис, където той прочете речта ѝ за приемане на наградата, тъй като нейният глас беше пресипнал.

Само за няколко години младата австралийка Роби се превърна в една от най-големите и горещи звезди на планетата. Тя изгря в пищния шедьовър на Мартин Скорсезе “Вълкът от Уолстрийт”, впечатли киноманите в „Имало едно време в Холивуд“ на Тарантино, а стана световна суперзвезда в модерната версия „Барби“.

Изигра скандалната Тоня Хардинг

Марго вдигна актьорската летва с „Аз, Тоня”, посветен на невероятните, но истински събития, свързани със един от най-сензационните скандали в историята на спорта. В мрачно-комедиен тон са пресъздадени подробности около американската фигуристка Тоня Хардинг, нейното прочуто изпълнение на троен Аксел в състезание и нелепо замисленото и още по-зле изпълнено нападение срещу нейната съперничка за Олимпийските игри Нанси Кериган.

Постоянно сме заедно

Може би не е за вярване, но нашата връзка с Марго е безпроблемна и прекарваме времето си постоянно заедно. Не правим разделение между професионалния и личния си живот. Всичко се превърна в едно нещо – това, че работим заедно ни прави още по-близки. Аз се чувствам като почетен австралиец, а Марго - като почетна британка. Спорим само кои бисквити са по-добри – това е единственият момент, в който се караме.

Том Акърли, съпруг

Няма Кен без Барби

За мен беше изключителна чест да бъда номиниран за „Оскар“, заедно с толкова забележителни артисти, в година на толкова много страхотни филми. Но няма Кен без Барби, и няма филма "Барби" без Марго Роби и Грета Гъруиг - двамата човека, които носят най-голяма отговорност за този филм, създаващ история и световноизвестен. Никакво признание за никого от филма не би било възможно без техните талант, упоритост и гений.

Райън Гослинг, актьор

Беше перфектна във „Вълкът от Уолстрийт“

Щастлив съм, че избрахме Марго за ролята на Наоми във “Вълкът от Уолстрийт”. Тя нямаше толкова опит, но се потопи перфектно в персонажа. Толкова е убедителна в ролята. Създаде страхотен образ на превъзходна златотърсачка, а всъщност няма нищо общо с жената на екрана. Справи се блестящо и с типичния нюйоркски акцент - това беше много важно за успешното предаване на епохата и културния контекст

Мартин Скорсезе, режисьор