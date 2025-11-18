Румен Спецов - Разследващият данъчни измами

Директорът на Националната агенция по приходите Румен Спецов официално пое управлението на четирите български дружества на “Лукойл”. В Търговския регистър той вече фигурира като техен официален представител, което според последните законови промени означава, че вече упражнява в пълен обем правото на глас на акционерите, съдружниците и едноличния собственик на капитала.

Назначението на Румен Спецов предизвика противоречиви реакции и спорове сред политиците. “Аз не отговарям за този избор. Има други, които са ме избрали”, реагира той на обвиненията, че не отговаря на законовите изисквания за поста - да има поне 5 г. професионален опит при управление в областта на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, както изисква закон от 2023 г.

Кой е Румен Спецов? Името му се появи в пресата, когато стана част от екипа на министъра на финансите Асен Василев в служебния кабинет на Стефан Янев. Завършил е Стопанската академия “Д. А. Ценов” в Свищов със специалност “Икономика и търговия” и “Вътрешен финансов контрол”, както и “Защита на националната сигурност” в МВР академията. Кариерата си започва като служител на НАП в родния си град Добрич, след това е преместен в Централното управление на агенцията, където става главен инспектор в отдел “Разследване на особени случаи”.

Професионалният му опит е свързан с анализ и разследване на данъчни измами, оценяване на риска на търговските сектори, съвместна работа с ДАНС и прокуратурата. През 2015 г. той напуска НАП и става консултант в областта на финансите и данъчното законодателство, откъдето скочи направо във властта. Спецов обаче остана част от екипа на Асен Василев само 1 г.

От имуществената му декларация за притежавани имоти и пари на хора от властта при встъпването му в длъжност става ясно, че семейството му не е имало банкови влогове и апартаменти, а само парцел в с. Камен бряг, община Каварна, който е бил закупен през 2017 г. за 33 540 лв. Четири години по-късно жена му Плама Желева купува с банков кредит апартамент от 127 кв. м. в Дубай. Тя е търговски директор в голям арабски холдинг и отговаря за електронната търговия на известна козметична компания, отговори тогава Спецов на въпрос откъде идват парите за ипотеката.

През 2021 г. гръмна скандал с бившата фирма на Спецов “Гранекс Трейдър”, която беше задлъжняла на хазната с 1 млн. лв. Тя е била купена от него през 2016 г. и продадена година по-късно на малоимотния Данаил Николов. Проверка на НАП и прокуратурата установи, че Спецов няма вина, защото е станал собственик след като били натрупани задълженията.

През 2022 г. той беше отстранен от кабинета на Гълъб Донев с мотива, че не изпълнява съвестно работата си. Извън властта Спецов беше само година. През 2023 г., когато Николай Денков оглави редовно правителство, а Асен Василев отново стана министър на финансите, Спецов беше назначен за директор на НАП. Въпреки смяната на властта през последните години, той остана на поста, докато Министерският съвет с решение от 14 ноември т. г. не го назначи за управител на българските дружества на “Лукойл”. Сред документите той е представил декларация, че има не по-малко от 5 години професионален опит при управление в областта на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, което се отрича от противниците му, които никъде в биографията му не виждат подобни факти.

Шампион по културизъм

Румен Спецов е шампион по културизъм. Спортът е в кръвта му, тренирал е хандбал, лека атлетика и бойни изкуства. Има над 20-годишна кариера в бодибилдинга, много титли и е треньор в BodyConstructor. Той е лицензиран съдия към Българска федерация по културизъм и фитнес. Познат е и като един от тримата треньори в първото фитнес реалити “Супер промяна 2”. Подпомагал е подготовката на състезатели в различни категории в България и чужбина. Спецов участва на множество турнири в България, където се класира в челната тройка на категория до 100 кг. Става републикански вицешампион по културизъм през 2009, 2014 и 2015 г. Републикански шампион по културизъм за ветерани.

Ще упражнява контрол

Румен Спецов няма да търгува с горива, нито да се занимава с производство на горива. Това, с което ще се занимава тези 6 месеца, е да упражнява контрол върху финансовите потоци, защото това е смисълът и философията на санкциите на американската държава. Аз бях от неговите ярки вокални критици преди години. Но тук става въпрос за това, че откакто е изпълнителен директор на НАП, няма факти в подкрепа на теза или съмнения, че не си върши добре работата. Факт е, че агенцията работи добре и че последните правителства, независимо от коя политическа сила са били лидирани, консенсус винаги е имало по отношение на събираемостта и че агенцията си върши работа.

Анализаторът Георги Харизанов

Способен човек е

Аз съм работил с г-н Спецов като председател на Комисията по бюджет и финанси и ми се струва, че той е смел и способен човек. Сега, дали ще се справи в тази ситуация, предстои да видим. Има шансове да се справи. Аз не го познавам много добре, работили сме няколко пъти и ми се струва от една страна, че знае какво прави, когато беше в данъчното. А е смел, защото съм сигурен, че една дузина хора са отказали да бъдат особен управител. Най-доброто, което той може да направи е да наеме оператор на тази рафинерия, някои от големите световни компании, които да управляват. По този начин ние ще се сигурни, че тя се управлява професионално и ще намалим максимално риска за бъдещ арбитраж срещу България.

Шефът на Бюджетната комисия Делян Добрев