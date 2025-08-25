Лили Колинс - Скара Париж и Рим

Снимките на петия сезон на един от най-хитовите и коментирани сериали „Емили в Париж“ бяха прекратени след като помощник-режисьорът припадна и почина в хотел „Даниели“ във Венеция на 21 август. По-късно е установено, че 47-годишният италианец е получил сърдечен удар и работата на терен беше подновена. Това е поредният скандал около продукцията на „Нетфликс“, която скара френския президент Еманюел Макрон и кметът на Рим Роберто Гуалтиери. Повод за размяна на остри реплики между тях стана промяна в сюжета, заради която Емили се мести в Рим и съответно снимките на сериала.

Целият спор оказва положително влияние върху сериала „Емили в Париж“ и рейтингът му скача непрекъснато, а Лили Колинс вече е международна звезда. За три години чаровната актриса не просто се превърна в лице на едно от най-гледаните заглавия на Netflix – тя се утвърди като символ на модерната парижанка, въпреки че е родена в съвсем различен свят.

Дъщеря на легендарния музикант Фил Колинс, Лили израства в орбитата на славата, но бързо доказва, че не е просто „дете на известен баща“. След поредица от роли в киното, истинският пробив идва с „Емили в Париж“. Сериалът не само я изстрелва в първа линия на Холивуд, но и я превръща в лице на цяло поколение, което търси любов, кариера и идентичност в дигиталната епоха.

Снимките на сериала „Емили в Париж“ бяха възобновени три дни след смъртта на помощник-режисьора Диего Борела. Членове на актьорския състав на шоуто – сред които Лили Колинс, Еудженио Франческини, Ашли Парк и Пол Форман, бяха забелязани от списание People да се връщат на снимачната площадка във Венеция. Представител на Paramount Television Studios заяви: „С дълбока тъга потвърждаваме внезапната смърт на член от продуцентския екип на „Емили в Париж“. Изразяваме съболезнования на семейството и близките на починалия в този изключително труден момент“.

Официалното резюме даде представа за петия сезон на „Емили в Париж“, който вече се очаква с огромен интерес от феновете на сериала, станал голям хит и в България.

„Точно когато всичко си идва на мястото, една идея за работа се обръща срещу нея и последствията водят до разбито сърце и кариерни неуспехи. В търсене на стабилност Емили се обръща към френския си начин на живот, докато една голяма тайна заплашва една от най-близките ѝ връзки. Справяйки се с конфликта с честност, Емили излиза с по-дълбоки връзки, подновена яснота и готовност да прегърне нови възможности“. Дарън Стар – създателят на сериала – също разкри подробности за новия сезон, потвърждавайки, че Емили „няма да напусне Париж“.

64-годишният телевизионен сценарист, който е създал и сериали като „Мелроуз Плейс“, „Бевърли Хилс, 90210“ и „Сексът и градът“, обясни пред Deadline: „Тя не е променила профила си в Instagram на Емили в Рим. Понякога работи в Рим. Компанията на Силви има офис в Рим. Емили се занимава с това. Не мисля, че това означава постоянно преместване в Рим – в моите очи това определено не е постоянно преместване. Не напускаме Париж“.

Славата от „Емили в Париж“ изведе Лили Колинс на първите редици на Парижката седмица на модата, на кориците на водещи списания и в кампании на световни брандове. Днес името ѝ стои редом до утвърдени икони на стила, а всяка нейна поява се превръща в събитие.

Лили Джейн Колинс се ражда на 18 март 1989 г. в Гилдфорд, Англия, но още като дете заминава със семейството си за Лос Анджелис. Тя учи журналистика и комуникации в престижния University of Southern California, като паралелно започва да пише статии за тийн списания. Любопитен факт е, че първоначално мечтата ѝ е била да стане моден журналист, но все пак киното надделява.

Преди светът да я опознае като Емили Купър, Лили вече има впечатляващо портфолио. Дебютира на големия екран през 2009 г. в „The Blind Side“ редом до Сандра Бълок – филмът печели „Оскар“ и слага името ѝ на картата на Холивуд. Извън снимачната площадка, Лили поддържа сравнително скромен и дискретен живот. Омъжена е за режисьора Чарли Макдауъл, син на актрисата Мери Стийнбъргън и актьора Малкълм Макдауъл. Сватбата им в Колорадо през 2021 г. приличаше на сцена от филм – роклята на Лили, изработена от Ralph Lauren, мигновено стана модна сензация.

Сериалът става културен феномен

Въпреки че „Емили в Париж“ често е обвиняван, че представя прекалено сладникава версия на френската столица и удобно пропуска сенките на реалния живот, цифрите са категорични – сериалът има огромно влияние върху туризма и културата. Според проучване на Националния филмов център на Франция около 10% от туристите решават да посетят страната, вдъхновени от кино или сериал, а близо половината от тях признават, че именно „Емили в Париж“ ги е накарал да стегнат куфарите. И не само туризмът бележи ръст – недвижимите имоти и модната индустрия също се радват на истински бум. Всичко, което героинята на Лили Колинс облече – от чанта до шапка – моментално изчезва от магазините.

Туризмът процъфтява заради нея

Да бъда честен, сериалът не е по моя вкус, и Лили знае това. Но аз съм най-големият ѝ фен. Смятам, че тя е абсолютно една от великите актриси. Когато е на екрана, сякаш няма никой друг – не само защото е добра актриса, а и заради тази прекрасна харизма. Париж дължи много на Лили за туризма, който привлече. Сигурен съм, че броят на пътуванията е нараснал много, след като хората в САЩ гледат и си казват: Да, хайде да отидем в Париж.

Актьорът Малкълм Макдауъл

Подобрява имиджа на страната ни

Ще се борим здраво. И ще ги помолим да останат в Париж! Мисля, че това е добре за имиджа на Франция. "Емили в Париж" е толкова позитивен по отношение на привлекателността за страната","Емили в Париж" в Рим просто няма смисъл. Бях много горд, че съпругата ми Бриджит изигра кратка роля в сериала, тя е голям фен и за нея беше удоволствие.

Френският президент Еманюел Макрон

Не може да ходи спокойно по улиците

Лили е просто сладкиш. Поемa толкова голям натиск – продуцира сериала, участва в него, не може буквално да слезе по улицата, без да я разпознаят. Тя се отнася с огромно уважение към всеки, и е много забавна. Прави всичко толкова по-лесно, когато има някой като нея начело. Сериалът е прекалено романтичен и точно така трябва да бъде. Не е документален филм – а история за млада жена, която се намира, докато живее, работи, обича – и те отвежда извън реалността, да летиш в облаците понякога.

Актьорът Лусиен Лавискаунт