Джуд Лоу - Гледа към Кремъл

Филмът “Магьосникът от Кремъл” вече е готов и ще има своята световна премиера по време на фестивала във Венеция, в края на август. Вече всички говорят за ролята на Джуд Лоу като младия Владимир Путин. Несъмнено това ще бъде едно от най-обсъжданите актьорски изпълнения на годината. Лоу сравни изиграването на Путин с “изкачване на Еверест”.

“Още съм в подножието, гледам нагоре и си мисля: “Господи как направя това?” Това бяха думите на актьора преди започването на снимките. След броени дни и резултатът ще стане ясен. Режисьор на филма е френския майстор Оливие Асаяс, а Лоу пресъздава Владимир Путин в периода от разпадането на СССР и началото на Руската Федерация. “Магьосникът от Кремъл” е описван политически трилър, вдъхновен от едноименната книга на италианския писател Джулиано да Емполи, публикувана през 2022 година.

Джуд Лоу обича такива роли. Преди време режисьорът на “Firebrand” Карим Айнуз сподели и своята концепция за образа на Хенри VIII, изигран от Лоу: “Едно от първите неща, които ми дойдоха на ум, когато започнах, беше легендата за Синята брада. Хенри е бил много интересен човек, но е бил страшно склонен към насилие, което е нормално за времената. Джуд няма да го изиграе като клиширания дебелак, ядящ пуешко бутче. Джуд разбира колко сложен персонаж е бил той, не някой, когото ще обичаш, но най-могъщият човек на света по това време.”

Джуд Лоу се представя добре при подобни предизвикателства. Той е един от най-качествените актьори на нашето време, с богата кариера, която представлява каталог на таланта му да преминава през жанрове и психологически състояния. Големият пробив на Джуд Лоу е в стилизираната антиутопия на Андрю Никол “Гатака”. Младият Лоу е безупречен избор за ролята на представител на нов генетичен елит, доминиращ света в едно бъдеще, където социалната йерархия се решава в лабораторията.

“Гатака” е предупреждение за силата на науката и стремглаво напредващите технологии в най-добрите традиции на научно-фантастичния жанр и още през 1997 адресира актуалния въпрос за дизайнерските бебета и етиката в генетиката. А Джуд Лоу приковава със страхотно изпълнение, което придава елегантен трагизъм на неговия обречен образ - човек с върховни гени, чийто потенциал е жестоко пречупен от инцидент.

Друга ключова изява на актьора е в “Екзистенц” на Дейвид Кроненбърг. Филмът е прекрасен комплимент към “Гатака” и представя особено интригуващ разказ за илюзорната и измамна природа на реалността.

Джуд Лоу е майстор в създаването на съспенс и изиграването на образ в среда на неизвестност и постоянна, нарастваща заплаха. Но и до днес ювелирната роля на Джуд Лоу е в изящния трилър по книгите на Патриша Хайсмит “Талантливият мистър Рипли”. Лоу играе Дики Грийнлиф - млад и стилен плейбой, който обикаля красивите европейски градове и харчи парите на родителите си в акт на аморален бунт срещу собствения си привилегирован произход.

Джуд Лоу превръща своя персонаж в икона на естетиката и усещането за ретро европейскси шик. На моменти той се доближава и обогатява архетипа за европейския любовник ала Ален Делон, а в други напомня за Джеймс Дийн и другите митични американски звезди от златната епоха на Холивуд.

През новия век той реши да се откъсне от стереотипа на екранен съблазнител със злодейска роля в “Път към отмъщение”. В красивата и мрачна мафиотска драма на Сам Мендес той с радост саботира образа си на елегантен красавец и покорител на дамски сърца. Лоу играе наемен убиец с развалени зъби, който се представя за фотограф на сцени на местопрестъпление и има фетиш да снима труповете, които сам е произвел.

Но все пак естетиката на Лоу винаги е била свързвана с привлекателния външен вид. В “Изкуствен интелект” на Спилбърг той е перфектен за образа на лъскаво жиголо андроид - съвършен инструмент за доставяне на наслада в една дистопична картина на поквара и морален разпад от бъдеще, в което съзнателните машини са част от ежедневния пейзаж.

Богат романтичен живот

Първият му брак е от 90-те с актрисата Сейди Фрост. Двамата имат три деца, но се развеждат през 2003-а. На следващата година той започва връзка със своята колежка Сиена Милър. Разделят се, след като Джуд изневерява на красавицата с бавачката и публично поднася извинения на Сиена. След това той продължава своя марш през сърцата и леглата на различни дами и днес има общо седем деца от четири жени.

Между нас има „химия”

Джуд Лоу е любимият ми екранен партньор. Ние от години сме много добри приятели, по време на снимки хората от екипа не веднъж за казвали, че между нас има “химия”- мисля, че и публиката го усеща. Имаме сходно чувство за хумор, и двамата обичаме животните и доброто кино.

Робърт Дауни-син

Майстор на сложния образ

Имам такива чудесни спомени от съвместната ни работа по “Талантливият мистър Рипли”. Шеговито мога да кажа, че той е “талантливият мистър Лоу”. Играта му като Дики Грийнлиф беше нещо наистина специално. Антигерой и жертва едновременно. Хищник и плячка. Джуд се оказа майстор на сложните персонажи.

Гуинет Полтроу

Оставаме си приятели

Интересът към връзката ми с Джуд Лоу от медиите и целия свят беше най-сюрреалистичното преживяване в живота ми. Тъкмо бях започнала да работя и бях избрана за голям филм, където се влюбих в този идол и бях много, много щастлива, но нещата се преобърнаха и ситуацията стана много тъмна много бързо. Научаваш толкова много за себе си по време на тези преживявания. Сега, 20 години по-късно ние сме приятели, колкото и да е странно за околните.

Сиена Милър