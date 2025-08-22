Памела Андерсън - Голо оръжие

Бомбастичната блондинка Памела Андерсън се завръща в българските кина с нова версия на комедийната класика “Голо оръжие”. На 58 години бившата секс-сирена се отказа от гримовете и процедурите, но е запазила чудесната си фигура, вдъхновила и възбудила милиони. А като допълнителен бонус към премиерата на филма, тя и главният актьор Лиъм Нийсън започнаха романс в истинския живот. Предстои да видим дали връзката им ще се задържи и след свалянето на “Голо оръжие” от салоните.

В премиерната пародия Памела влиза в главната женска роля, а Нийсън е лейтенант Франк Дребин Джуниър. Режисиран от Акива Шейфър, познат с работата си по “Чип и Дейл: Спасителен отряд” и продуциран от създателя на Family Guy Сет Макфарлън, четвъртият филм от поредицата е и опит за нейното рестартиране.

Франк Дребин Дж. (Лиъм Нийсън) цял живот се опитва да избегне неизбежното - да стане полицай като легендарния си (и легендарно некадърен) баща Франк Дребин, изигран от великия Лесли Нилсен преди повече от 30 години. Но когато опасна престъпна конспирация заплашва града, той е принуден да се изправи срещу най-големия си кошмар. С таланта си да превръща рутинни разследвания в пълни катастрофи, Дребин Дж. се впуска в рисковани преследвания, взривоопасни катастрофи и куп недоразумения.

Продуцентите се надяват, че екранната химия между Нийсън и Андерсън ще допринесе за световния успех на пародията.

Памела е секс символ на няколко поколения. Наскоро тя разкри тайни и скандали от личния си живот в автобиографичната си книга “С обич, Памела”. Още преди да се появи на пазара изданието предизвика огромно внимание. Междувременно сериалът, който я направи звезда - “Спасители на плажа” периодично се върти и в българския ефир. Памела твърди, че мемоарите є са “неизискан разказ на объркания живот на едно момиче”.

Звездата от “Спасители на плажа” Памела Андерсън, считана за един от най-големите секс символи за времето си, разкри с кой мъж е изкарала най-запомнящата се и страстна нощ в живота си. За изненада на мнозина се оказа, че става дума за мъж на 80-годишна възраст. Андерсън направи това откровение в автобиографията си, допълвайки, че до ден-днешен носи със себе си емоциите от спомена. По думите є той я водел “стъпка по стъпка”, след като изкарали цялата нощ в танци. Незабравимата нощ, за която Памела Андерсън говори, се случила в Буенос Айрес, когато тя била на около 20 години.

“Беше едно от най-сантименталните изживявания, които някога съм изпитвала. Този човек ме промени и никога няма да го забравя”, пише в своите мемоари Андерсън. Тя допълва, че нежните му докосвания са я оставили “без дъх”, което може да стори само един “истински мъж”. Памела Андерсън има шест брака с петима различни мъже (с единия от тях се развежда и по-късно отново минават под венчилото), а сексуалният є живот е бил тема на много таблоидни вестници и списания през 90-те години и началото на новия век. Сега тя реши да разкаже всичко от първо лице в мемоарите си “С обич, Памела”. Тя признава, че е опитала да обрисува наново ключови ситуации от миналото и младостта си, включително такива от детството и от имението на “Плейбой”.

“Тази книга е неизискан разказ. Нямах гост-автор. Моят живот - като майка, като активист и като актриса. Толкова съм горда с тази книга”, написа Андерсън в Инстаграм.

Еротиката я спасява

“Като малка бях сексуално малтретирана от бавачката си, която вече не е жива. Отношенията ми с мъжете в началото не бяха особено добри. Бях болезнено срамежлива като дете. А след като пораснах, “Плейбой” ми даде сили. Наистина спаси живота ми. Чувствах се в капан и трябваше да се освободя”, пише Памела. Това беше пробив за мен, там се срещнах с артисти, активисти, джентълмени. Започнах да водя забавен и див живот”, разказва още любимката на вече покойния основател на списанието - Хю Хефнер. Пам е рекордьорката за всички времена на корицата на списанието и това няма да се промени никога, най-малкото защото “мъжката библия” спря да излиза, поради либерални причини.

Носталгия към безгрижните времена

С цялата си вулгарност и силикон, Памела ни връща към едни по-безгрижни времена. Тя изпълнява носталгични функции. Поне в Америка. През 90-те в САЩ има относително добри междурасови отношения, особено в сравнение с днес, и все още не чак толкова много миграция и прогресивни извращения. СССР е рухнал и Америка е властелин на света. Всичко това символично започва да се променя след атентатите от 11 септември, 2001 година.

Джим Гоуд, автор

Нейният образ остава завинаги

Памела Андерсън е икона на своето време и не само, вярвам, че онзи емблематичен образ на русата красавица с червения бански ще остане запомнен завинаги. Тя е лицето на “Плейбой” и винаги ще бъде. Виждам, че медиите много често я нападат, че вече не изглежда по същия начин, че се е променила или се е подложила на някоя корекция. Това не е честно и аз много често го усещам върху себе си - хората искат да останем млади завинаги, ако не - започват да ни съдят. Това е безумно, ние също остаряваме.

Синди Крауфорд, модел

Трудно ми беше да я изиграя

За мен беше много трудно да изиграя образа на Памела Андерсън в сериала Pam & Tommy. Буквално седмица преди началото на снимките исках да се откажа от ролята, страхувах се дали ще се справя. Андерсън е емблематична фигура, от нейните маниери, през историята є в Холивуд, до просто начина, по който изглежда. Тя говори много бързо и за да се подготвя гледах отново и отново нейните интервюта, повтарях ги заедно с нея. Исках да получа тази енергия, тази импулсивност и този дух, които тя има, когато е пред камерата.

Лили Джеймс, актриса