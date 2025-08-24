Захари Бахаров - В надпревара за „Оскар“

Един от най-успешните български актьори в последните двайсетина години – Захари Бахаров влиза в главната роля на филма „Стадото“, който e българската номинация за предстоящите награди „Оскар“ догодина. Петчленна комисия към Националния филмов център (НФЦ) избра третия игрален филм на режисьора Милко Лазаров да представя страната ни в категорията „Международен пълнометражен филм“ за наградите на Американската филмова академия. Oсвен това Бахаров ще се завърне на малкия екран за най-популярната си роля – тази на мафиотския бос Иво в дългоочакваното продължение на „Под прикритие“.

„Стадото“ имаше своята световна премиера в официалната селекция на 68-ото издание на един от най-големите фестивали в света – BFI, Лондон. След много световни и локални селекции, стана големият победител на филмовия фестивал в Калкута, Индия, с две награди – за най-добър филм и наградата на ФИПРЕСИ“.

Във филма вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности, което живее в погранична местност, където хора от различни етноси привидно живеят в разбирателство. Докато един ден мистериозно започват да измират домашните им животни, а суеверните селяни обвиняват за бедите си Тарика и решават да я убият. Освен Захари Бахаров участват още редица популярни имена от българската кино и театрална сцена - Весела Вълчева, Иван Савов, Иван Бърнев, Валерия Върбанова, Христос Стергиоглу. Сценаристи са Екатерина Чурилова, Симеон Венциславов и Милко Лазаров, оператор е Калоян Божилов. Сценограф е Ивайло Петров, а костюмограф – Кирил Наумов. Музиката е на Пенка Кунева. Филмът е продуциран от Веселка Кирякова (Red Carpet), заедно със ZDF/ARTE, 42film – Германия, и Amour Fou – Люксембург.

Феновете на Захари Бахаров очакват да го видят не само на церемонията на наградите „Оскар“, а и на телевизионния екран в дългоочакваното продължение на най-успешния български сериал. Десет години след излъчването на последния пети сезон „Под прикритие“ се завръща с шести сезон, а снимките вече започнаха. Зрителите на БНТ ще се срещнат отново с едни от любимите си герои, чийто образи и до днес са хит в социалните мрежи с цитати и шеги – безскрупулният престъпен бос Петър Туджаров - Джаро, в чиято роля е Михаил Билалов, бившата му дясна ръка, поел по собствен път в подземния свят Иво Андонов, в чийто образ се превъплъщава Захари Бахаров, както и персонажа на Мариан Вълев – Росен Гацов - Куката. Шестият сезон е от 12 епизода и ще въведе нови персонажи и сюжетни линии Сред новите лица в актьорския състав е и звездата на българския театър и кино Юлиан Вергов.

От години Захари Бахаров е едно от най-ярките имена на българския театър и кино, артист, който се движи по ръба между масовата популярност и дълбокото актьорско майсторство.

Роден на 12 август 1980 г. в София, в квартал „Овча купел“, Бахаров още като студент в НАТФИЗ попада в трупата на Народния театър „Иван Вазов“. Това се оказва съдбоносно – сцената на най-стария български театър става негов дом повече от две десетилетия. Там изгражда образи в „Макбет“, „Хъшове“, „Крал Лир“, „Дон Жуан“ и много други заглавия, които му носят награди „Аскеер“ и „Икар“.

Особено място заема моноспектакълът „Чамкория“, режисиран от Явор Гърдев – представление, което актьорът играе и у нас, и зад граница, и което критиката нарича едно от върховите постижения на съвременния български театър. В киното Бахаров пробива с филма „Дзифт“ – роля, която го поставя сред най-обещаващите български актьори на новото време и му носи международни отличия. Следват „Love.net“, „Възвишение“, „Шекспир като улично куче“, участия в чуждестранни продукции като „The Monuments Men“, а малката му роля в „Game of Thrones“ го прави познат на феновете по цял свят.

Не бяга от скандалите на деня

Зад сцената Бахаров е човек с ясни позиции. Когато става дума за култура, той рядко мълчи. В публичните си изяви не се страхува да критикува институции, награди или дори колеги, ако смята, че това е в името на справедливостта. Тази му дискретност му е спечелила както почитатели, така и много противници. Миналата година той остро защити колегата си Владимир Пенев след нападение по време на протест пред Народния театър, наричайки случилото се „уродливо“ и призовавайки властите за твърда реакция. В личния си живот актьорът е далеч от показността. С журналистката Диана Алексиева имат две деца – Максим и Кая – и рядко позволяват семейството да бъде в светлината на прожекторите.

Актьор на наистина световно ниво

Имам уплах да играя със Захари Бахаров. Колкото повече дъртее, толкова по-добър става! Невероятен изпълнител е наистина! Захари е световен актьор, на нивото на Робърт де Ниро. Захари Бахаров трябва да води цял чужд филм на 1000%.

Актьорът Башар Рахал

Удоволствие е да работя с него

Захари е много близък мой приятел и съмишленик, за мен винаги е удоволствие да работя с него. Както знаем в първата част на "Южен вятър" играе Христо Шопов, Александър Сано, Ивайло Захариев, така че българската връзка съвсем естествено продължи и във втората част. Има един много добър български каст, първият филм беше изключително емоционален и балансиран, сигурен съм, че и втората част ще бъде такава. Положихме огромни усилия за създаването на този филм.

Актьорът Мариан Вълев

Различен е от българската школа

Той е модерен, органичен и... Захари Бахаров. Един от най-добрите български и европейски актьори от средното поколение, без никакво съмнение. Различен е от българската актьорска школа. Изключително комфортно е да се работи с него - пасва ти като ръкавица. Освен това е диалогичен и партньор, защото помага и чисто психологически, когато се снимат сложни сцени.

Режисьорът Станимир Христов