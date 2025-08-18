Шон Пен - Между Ел Чапо и Зеленски

Вечният провокатор на Холивуд Шон Пен навърши 65 години, а скоро по кината трябва да излезе и най-новият филм с негово участие - „Битка след битка“. Извън киното Пен си остава една от най-скандалните фигури в шоубизнеса. Преди години той предизвика международен скандал след срещата си с издирвания тогава мексикански наркобарон Ел Чапо, донесла му и множество смъртни заплахи. А по-късно откри другата си временна кауза – Украйна.

Шон Пен беше в Киев, за да снима документален филм за ситуацията в Украйна, остана в първите дни на инвазията, а после пусна готовата продукция, но голяма част от публиката я определи като „парче пропаганда“. Пен отнесе и много критики, когато реши да подари своята награда „Оскар“ на Зеленски.

И до днес Шон Пен обича да разказва, че заедно със своя екип са се евакуирали и са вървели километри пеша до полската граница. Актьорът каза, че са изоставили колата си, след като видели огромните задръствания с автомобили, търсещи бягство извън страната. Тогава холивудската звезда призова Путин да спре инвазията и я нарече “чудовищна грешка”.

Шон Пен подчерта значението на демокрацията и каза, че ако САЩ не помогне на Украйна “ще загуби душата си”. Но мнозина напомниха, че Шон Пен дълги години работи против образа на Америка и е бил в приятелски отношения с редица авторитарни анти-американски лидери, сред които и починалият преди години венецуелски диктатор Уго Чавес.

Шон Пен явно твърдо е решен да бъде сериозен документалист. Преди години съобщи, че вече е изгубил тръпката по киното и върви към приключване на своята дълга любовна история с актьорската игра.

Той преследва кариера зад камерата, а вече и в литературата. Преди време Шон Пен пусна своя дебютен роман „Bob Honey Who Just Do Stuff”, който беше размазан от критиците и получи неофициалната и непрестижна титла “най-лоша книга на годината”. Тогава Шон Пен предупреди, че някои хора ще разберат книгата му, а други няма да я разберат. Той се надяваше, че романът ще поляризира публиката и ще бъде едновременно обичан и мразен. Но за негово съжаление “Bob Honey Who Just Do Stuff” бе универсално оплют заради своята абсурдна несъстоятелност и чудовищна претенция. Романът, който трябвало да се интерпретира като някаква извратена критика на американското общество в епохата на президента Доналд Тръмп, разказва за наемен убиец в служба на правителството. Рецензиите за книгата в големите медии станаха хит сами по себе си. Опитът за роман предизвика вълна от забавни и унизителни оценки. “Творбата” на Шон Пен беше определена като “отвратителена на едно ниво и глупава на много други нива”. В друго ревю пишеше, че “Пен пише проза сякаш отчаяно търси награда от американската асоциация по алитерация”. А много от критиците са по-директни и просто казват, че литературният напън на актьора е “боклук”.

Шон Пен продължи напред и не се повлия много от критиките. Той има дълга и успешна филмова кариера, купища пари и на 65 години е в отлична физическа форма, с внушителна мускулатура, но и лице, заприличало на релефна карта след десетилетия “сладък живот” по холивудски. Шон Пен не бяга от противоречията и скандалите - той се прегръщаше с диктатори и протестираше с хипита. Правеше се на феминист и биеше бившата си половинка Мадона. Режисираше успешни филми и се изказваше по възможно най-неадекватния начин. Даряваше пари за бедстващи региони и нападаше папараци с шамари. Съдеше колеги за клевета и сам беше преследван от закона за колекция от изцепки. Той иска да бъде едновременно мислител и бунтар, мъжкар и артист, плейбой и ексцентрик.

За феновете на киното остават неговите роли във филми като “Пътят на Карлито”, “Осъденият на смърт идва”, “Сладък и гаден”, “Реката на тайните”, “Милк”, “Аз съм Сам”, “Тя е толкова прекрасна”, “Хърли-бърли”, “21 грама”.

Пробва да стане и екшън звезда

Шон Пен е един от най-награждаваните актьори на своето поколение и един от малкото изпълнители с две награди “Оскар” за главна мъжка роля. Той печели статуетките за “Реката на тайните” и “Милк”. Общо Шон Пен има пет номинации за приза на Академията. Актьорът има още над 70 различни отличия и 105 номинации. Но в последните години сякаш поизгуби формата си и се снима в поредица от посредствени и провалили се продукции, както и в чисти екшъни. Но не успя да стане екшън звезда „на стари години“.

Направо много за хората в Хаити

Докато снимахме „Осъденият на смърт идва” аз много ясно си дадох сметка с какъв колосален талант притежава той. Освен това е великодушен хуманист и филантроп. Направи толкова много за хората в Хаити след земетресението и за бедстващите в Ню Орлиънс, след урагана Катрина.

Сюзан Сарандън, актриса

Обича диктаторите

Той често е бил срам за Америка и Западната цивилизация като цяло. Той използва своята световна популярност, за да напада американското общество като в същото време се подмазва на най-бруталните диктатори на планетата. Исках да видя как Шон Пен ще коментира ситуацията във Венецуела - той беше сред най-шумните пропагандисти на този режим.

Дъглас Мъри, автор и коментатор

Винаги подхожда човешки

Баща ми наистина е непринуден в отношенията си и наистина подхожда много човешки, когато режисира. Никога не подхожда към подготовката си за филма просто техничарски. От актьорите иска да изкара най-човешките емоции и затова си мислех, че ще бъда адски уязвима пред екипа, който в началото не познавах.

Дилън Пен, дъщеря на Шон Пен

Даваше ми съвети на снимачната площадка

На снимачната площадка на „Военни загуби“ Шон Пен ми даде много интересен съвет – каза ми да не се сприятелявам с Майкъл Дж. Фокс, за да запазим реалистичен конфликт между персонажите ни - „Нашите герои се мразят. Така че ти трябва да го мразиш заедно с мен. Направи каквото ти казвам“, настояваше тогава Шон.

Стивън Болдуин, актьор