Дъстин Хофман - Малък голям актьор

Eдин от най-великите американски актьори в историята става на 88 години и ги посреща с ангажимент в три нови филма. Това е Дъстин Хофман, за когото няма почивка. Скоро очакваме и в нашите кина трилърът с негово участие “Ревизионистът”. А пък уестърн класиката с Хофман “Малък голям човек” също “празнува” 55 години от своята премиера. Дъстин е направил някои от най-запомнящите се роли за последните шест десетилетия.

Нека само си спомним за филмите, в които този изключителен изпълнител участва - “Тутси”, “Крамър срещу Крамър”, “Рейнман”, “Среднощен каубой”, “Маратонецът”, “Дик Трейси”, “Хук”, “Лени”, “Да разлаем кучетата”...

И, разбира се, абсолютната класика “Абсолвентът”. Преди 58 години младият Дъстин Хофман произнесе една от вечните реплики на американското кино - “Госпожо Робинсън, да не би да се опитвате да ме съблазните?” - в този недостижим шедьовър на Майк Никълс.

Преди няколко години актьорът беше ударен от секс скандали, но те не изтриха неговия дълбок артистичен отпечатък в света на киното. Той е Дъстин Хофман - малкият голям актьор, който може да играе всичко. Много малко са изпълнителите с подобна внушителна колекция от образи, дълбоко врязани в колективното киноманско въображение.

От поколението на титани като Пачино, Де Ниро и Джак Никълсън, Дъстин Хофман е единствената мегазвезда и сериозен драматичен актьор без директна мъжкарска аура и алфа излъчване. Той можеше да бъде малкият и уязвим екранен мъж, дребният човечец от обществената периферия, който да изобрази всекидневните драми на съществуването по изумително убедителен начин.

Както стана ясно по-горе, преди години Дъстин Хофман се превърна в поредното име, засмукано от водовъртежа на невижданата секс криза в Холивуд. Половин дузина жени го обвиниха в сексуален тормоз и хвърлиха сянка върху изключително дългата му и успешна кариера. Кариера, която все пак продължи, но видимо пострада тежко. Големите компании и проекти се отдръпнаха от Хофман след канонадата от сочни свидетелства на всякакви жени, жадни за внимание в епохата на феминистките, които искат да са едновременно силни независими кралици и жалки жертви.

Първите проблеми на Хофман със свидетелства на представителки на нежния пол всъщност започват много преди скорошната сексуална истерия, отприщена от разкритията за Харви Уайнстийн. Още през 1979-а в интервю за списание “Тайм”, Мерил Стрийп разказва как Хофман е опипвал нейните гърди по време на прослушване за пиеса, но после актрисата се дистанцира от публикацията в изданието и заявява, че Хофман се е извинил.

Но през 2017-а година писателката Ана Греъм Хънтър разказа как Хофман я е обарвал и е говорил мръснишки за секс пред нея, докато тя е била непълнолетна стажантка на снимачната площадка на тв филма “Смъртта на търговския пътник” в средата на 80-те години на миналия век. Тогава Ана е била на 17, а той - на 47. Малко по-късно тв продуцентката Уенди Рис също обвини Хофман в сексуален тормоз. Същото стори и актрисата Катрин Росетер.

Обвиненията продължиха с история на съученичка на дъщеря му, която твърди, че Хофман е искал да я вкара в леглото и се е показал гол пред нея, когато тя е била на 16 години.

Той обаче си остава един от най-забележителните и разпознаваеми американски актьори за последните 60 години. Хофман играе и режисира, работи в киното, телевизията и театъра. Актьор от породата на екранните хамелеони, с две награди “Оскар” и талант да те вкарва в историята, без да ти дава време за разсейване. Притежава магнетизъм и диапазон за драстични, контрастни превъплъщения.

Дъстин пробива през бурния период на 60-те. През 1967-а става световна звезда с “Абсолвентът”, където влиза в иконичната роля на младия Бенджамин Брадок, прелъстен от по-възрастна дама, изиграна от Ан Банкрофт.

Към наградите “Оскар”, той добавя още пет номинации, шест статуетки “Златен глобус” от общо 13 номинации, две статуетки “Еми”, “БАФТА” и още цял кашон почетни отличия. Няма престижен приз, даван за актьорски постижения, който да не се е озовавал в ръцете на Хофман.

През 90-те той също записа топ изяви с “Да разлаем кучетата”, “Хук”, “Дик Трейси”, “Слийпърс”, “Американски бизон” и други. През новия век заложи на анимации, комедии и тук-там някой по-авторски проект.

Искал е да стане класически музикант

Дъстин Хофман е един от най-успешните актьори в света, но като млад е имал други идеи за професионалното си развитие. Още от малък Хофман е запален по класическата музика и пианото и копнее да изнася концерти пред публика. Той учи класическо пиано и паралелно ходи на актьорски курсове, като в един момент се преориентира към второто занимание. “Просто не бях особено добър на пианото. Нямах талант за музикант, а освен това прихванах “актьорската треска”, споделя Дъстин Хофман.

Израснал съм с „Абсолвентът”

Аз съм голям почитател на американското кино от 60-те и 70-те години на миналия век. А Дъстин е един от най-великите актьори на нашето време. Израснал съм с “Абсолвентът”. Той е бил ключова част от някои от най-добрите американски филми и сред основните фактори за успеха им е играта на Дъстин Хофман. За мен беше чисто щастие да работя с него по “Рейнман”.

Том Крус, актьор и продуцент

За малко щях да режисирам „Рейнман”

За малко щях да работя с Дъстин още в “Рейнман” в края на 80-те години, но се оттеглих от проекта и режисурата пое Бари Левинсън, който свърши чудесна работа. Все пак работих с Дъстин в приказното фентъзи “Хук”, където той беше изключителен в образа на прочутия пират. И искам да кажа, че по време на снимките не съм ставал свидетел на никакви непристойни прояви. По никакъв начин скорошните обвинения срещу него не са били реалност по време на съвместната ни работа в “Хук”. Това не означава, че обвиненията са измислица. Просто искам да кажа, че съм работил много близко с него и нямам никакви подобни впечатления.

Стивън Спилбърг, режисьор и продуцент

Държа се отвратително с мен

През 80-те аз бях стажантка на снимачната площадка на “Смъртта на търговския пътник” и работех за Дъстин Хофман, който беше звездата на продукцията. Аз бях срамежлива и девствена на 17 години. Той още в началото започна да се държи вулгарно и отвратително с мен. Флиртуваше открито, говореше ми мръсотии, хващаше ме за задника. От него чух неща, които не съм си представяла, че мога да чуя. Той беше един дърт мръсник. Много пъти съм се прибирала разплакана след работни срещи с него.

Ана Греъм Хънтър, писателка