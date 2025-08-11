Антонио Бандерас - Вечен съблазнител

Антонио Бандерас духна 65 свещички – и го направи като истинска холивудска легенда! Испанският секссимвол, по когото вече четири десетилетия жените въздишат, навлезе в юбилея си с два мощни удара в киното. Първият – горещият и скандален „Момиченце“, който тези дни тръгна по HBO и вече разпалва въображението с провокативни сцени, за които някои критици казват „твърде дръзко дори за Бандерас“. Вторият – предстоящата му поява в биографичен филм за кулинарния бунтар Антъни Бурдейн, където ще си партнира с младата звезда Доминик Сеса. Екранният любовник отново е в центъра на вниманието – и явно няма намерение да слезе от сцената.

Антонио Бандерас гордо застава до Никол Кидман в „Момиченце“ – един от най-горещите и провокативни трилъри на годината, който донесе и награда за най-добра актриса във Венеция. Продукцията, скандално еротична и интелигентна — ни въвлича в изследване на властта и потискането в секса и любовта, като Кидман влиза в ролята на Роми, CEO, която тайно започва афера с мистериозния млад стажант Самюел. Заедно с тях на екран е и Бандерас, който влиза в обувките на съпруг, наблюдаващ с разбиране и болка разпада на брака си.

С над 110 роли в киното и телевизията, Бандерас е живата дефиниция на „ветеран в топ форма“. За испанската развлекателна индустрия той е златен бранд, който вече четири десетилетия носи печалба на всяка продукция, до която се докосне.

Роден на 10 август 1960 г. в слънчева Малага, Антонио никога не е криел, че животът му е низ от приключения – от детска мечта за футбол, провалена от контузия, до световна слава благодарение на Педро Алмодовар.

Историята му започва като всяка друга южноевропейска детска мечта от 60-те и 70-те – с футболна топка и блянове за спортна слава. Но съдбата подлага крак: на 14 години тежка фрактура слага край на амбициите му по зелените терени. Театралната сцена бързо се превръща в новото му игрище. В началото на 80-те той пробива с театрални роли и участва в ранните шедьоври на Педро Алмодовар. В началото на 90-те, почти без да говори английски, Бандерас каца в Холивуд. На помощ идва Мадона, която по това време е близка с него и го въвежда в бляскавите среди. Скоро вече снима с Том Ханкс и Дензъл Уошингтън в „Филаделфия“, с Брад Пит и Том Круз в „Интервю с вампир“, а „Кралете на мамбото“ му отваря още врати.

Средата на десетилетието го заварва в епицентъра на екшъна – „Десперадо“ на Робърт Родригес е култово попадение, което го превръща в символ на опасния любовник, а „Атентатори“ до Силвестър Сталоун бетонира позицията му като касов герой. „Маската на Зоро“ с Антъни Хопкинс и Катрин Зита-Джоунс идва като копринена ръкавица за харизмата му – и светът вече официално го признава за сексиконата на Холивуд. И когато решиш, че знаеш какво да очакваш, той те изненадва с роли като в „Кожата, в която живея“ или „Болка и величие“, където показва болезнено лична и дълбока страна.

В по-ново време големите холивудски сценарии не се сипят както преди, но Бандерас продължава да се снима в по-малки, но любопитни продукции. Лицето му обаче е все така златна мина за рекламните кампании на световни марки. Парфюми, костюми, собствена модна линия – чарът му работи еднакво добре и на екрана, и в лъскавите списания.

Но животът на Бандерас не е само кино и блясък. След инфаркт през 2017 г. той спря цигарите, влезе във форма и днес изглежда така, сякаш времето просто го е заобиколило. „Обичам бръчките си – те разказват моята история“, казва той с онази усмивка, която разтапя публиката. И ако кариерата му е гореща, то и личният му живот винаги е бил в центъра на клюките – брак с Ана Леза, бурна любов с Мелани Грифит, от която има дъщеря Стела, топли отношения с доведената си дъщеря Дакота Джонсън, а през последните години – стабилна връзка с холандската красавица Никол Кимпел. Сега Бандерас се готви за нова голяма роля – баща на булката, тъй като Стела скоро ще се омъжи в Испания.

На 65 години Антонио е живо доказателство, че истинските звезди не остаряват – те просто сменят ролите, но остават същите магнетични герои.

Специално отношение към България

И макар да е гражданин на света, Бандерас пази специално място за България. През последните години той неведнъж е заставал пред камера у нас – било заради холивудски продукции, било за лични проекти. Преди десетина години се озова в София, за да продуцира и играе в своя научнофантастична антиутопия „Живи машини“ – лента, която сам определя като един от най-интимните си творчески експерименти. Не пропуска и да хвали българските снимачни екипи, превръщайки се в неофициален посланик на таланта им по света.

Проправи път в Холивуд

Когато дойдох в Холивуд, имаше трима-четирима латино актьори, и сред тях бяха Раул Хулия, Едуард Джеймс Олмос, Антонио Бандерас... сега има много повече. По-късно Антонио Бандерас се превърна в легенда, във вечния прелъстител, който обаче може да е много повече от това. Той може да изиграе всичко, а харизмата му е несравнима. И колегите му го уважават, има защо.

Актьорът Бенисио Дел Торо

Научи ме на страст и дисциплина

Когато бях на шест години, майка ми се омъжи за човек, който внесе невероятна светлина в нашето семейство, изцяло нов свят от креативност и култура — и още една наистина вълшебна малка сестра. Моят доведен баща Антонио Бандерас се появи в живота ни като вихрушка: толкова жизнен, забавен и чаровен. Обичаше майка ми, мен и братята ми така силно, толкова гласно и така енергично, че промени живота ни завинаги. Антонио ме научи на истинска страст и дисциплина.

Актрисата Дакота Джонсън

Чувствах се сигурна на снимачната площадка

Никога не се почувствах експлоатирана при заснемането на „Момиченцето“, защото бях под ръководството на Халина Рейн. Знаех, че няма да бъда използвана. Изцяло вярвах в историята, която исках да разкажа, и се отдадох на това. Много ми помогна присъствието на Антонио Бандерас – това, че той беше наоколо ми донесе усещане за сигурност. Филмът е за темите табу, за които трябва да се говори.

Актрисата Никол Кидман