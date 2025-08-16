Путин и Тръмп в Аляска - какво се случи?

Срещата на Тръмп и Путин в Аляска приключи с несигурност - може да има сделка за Украйна, може да няма. Това бяха думите на Тръмп, който не искаше да каже колко близо са до споразумение, но счита, че тонът на срещата е бил конструктивен и все пак има потенциал за втора среща, на която да присъства и Зеленски.

Путин пристигна в Аляска и беше посрещнат на червения килим лично от Тръмп, а след кратка размяна на любезности американският президент го покани да се повози на “звярът” - президентската лимузина. Там двамата поговорим на четири очи на задната седалка, като някои анализатори смятат, че краткият разговор в колата е бил по-важен от срещата след това.

Самата среща продължи около 3 часа, като се предполагаше, че ще спрат за обедна почивка и после ще продължат. Вместо това, Путин и Тръмп дадоха по едно кратко изявление, отказаха да отговарят на въпроси и делегациите се разотидоха.

По време на своето изявление, Путин подчерта, че са обсъдени икономическите въпроси между двете държави. Тръмп впоследствие също говори за мита, като той разкри пред Шон Ханити, че неговото тайно оръжие за постигане на мир са именно митата и търговията със САЩ. Путин изрази желание да бъдат изградени наново отношенията между двете държави.

Президентът на Русия посочи като основно притеснение за мир гаранциите за сигурност в района. Според него Тръмп е видял тяхната гледна точка и е проявил разбиране.

Тръмп също не даде конкретика, но съобщи, че ще говори с НАТО и Зеленски за сделката, която са обсъдили и с Путин. Разговорите пряко с НАТО, вместо с Европейския съюз, намекват за гаранции за мира, които ще включват самото НАТО, а не отделните европейски държави.

Както Тръмп посочи още преди срещата, дали ще има мир в Украйна ще стане ясно на евентуална втора среща, която може да е тристранна между него, Путин и Зеленски. Той счита, че вчерашният разговор е бил достатъчно конструктивен да има продължение и втората среща може да бъде организирана съвсем скоро.

Именно на тази среща ще се реши съдбата на конфликта.