Матю Макконъхи - Топ играч

Носителят на „Оскар“ Матю Макконъхи се завръща в играта с нова роля в екшън трилър екстраваганцата на Пол Грийнграс „Последният бус“. Междувременно изплуваха информации и свидетелства, че именно Маккьонъхи е бил фаворит за главната роля в мегахита „Титаник“ в края на 90-те, но в крайна сметка не се е включил в огромната продукция заради „творчески различия“. Но и без този филм в кариерата си, Матю се превърна в топ играч в Холивуд.

Ето го и сюжета на „Последният бус“, който очакваме и в България през есента: „Режисьорът Пол Грийнграс пресъздава вдъхновено от реални събития и изпълнено с напрежение пътуване през един от най-смъртоносните горски пожари в Америка, в което своенравния шофьор на училищен автобус (Матю Макконъхи) и една всеотдайна учителка (Америка Ферера) се борят, за да спасят 22 деца от ужасяващия ад.“

Макконъхи е известен като майсторът на мъжкарските образи в качественото кино и един от най-уважаваните актьори на нашето време. А преди време Матю Макконъхи ядоса либералите след като сподели, че обмисля някой ден да се кандидатира за губернатор на родния си щат Тексас. „Наистина го обмислям. Нека го кажем така. Вижте, политиката ми се струва счупен бизнес в момента. И когато политиката предефинира целта си, бих могъл да бъда доста много по-заинтересован”, каза носителят на „Оскар” в поредицата The Balanced Voice на подкаста Crime Stoppers of Houston, съобщава “Хюстън Кроникъл”. „В момента нямам намерение да го правя. Както казах, това зависи от много други хора”, допълни актьорът в друго интервю за издание в Тексас.

Могъщият Матю Макконъхи е в превъзходна форма и дори в разочароващи филми като сравнително скорошния нео-ноар провал “Фатално затишие” е способен да демонстрира внушителното си присъствие на екранен “Т-рекс” от Тексас.

Макконъхи никога не е бил стандартна Холивудска звезда. Освен, че е от Тексас и продължава да живее там, той е вярващ християнин и бе сред малцината артисти, които не изпаднаха в унизителна, ритуална и публична истерия през 2016-а след първото избиране на Доналд Тръмп за президент на САЩ.

Тогава Макконъхи каза, че знаменитостите ще трябва да свикнат, че Доналд Тръмп е новият държавен глава на САЩ и да спрат с истериите. Нещо, което не се случи и дори продължава сега, когато Тръмп отново е президент.

Още тогава репликите му не бяха добре приети в средите и от медиите, но за щастие Макконъхи е прекалено голям, за да трябва да се страхува от отрицателни реакции в доминираното от ляволиберални фигури и идеи публично пространство. Той си извоюва позиция на свобода и независимост благодарение на внушителна кариера, наситена със страхотни изпълнения. И, разбира се, с много благотворителност, подсилила имиджа му на добър каубой с голямо сърце.

Макконъхи е роден на 4 ноември 1969 г. в малкото американско градче Ювалди, Тексас. Майка му Mери “Кей” Кетлийн, е преподавателка в детска градина и писател, а баща му, Джеймс Доналд Макконъхи, е бивш играч в отбора по американски футбол Грийн Бей Пакърс, който има петролен бизнес.

Освен каубой, той е и хамелеон, майстор на промяната и динамиката. Макконъхи започна в киното като обещаващ млад талант, после прекара цяло десетилетие по плочки в любовни и приключенски слънчеви авантюри със слаба или съмнителна художествена стойност, само за да се завърне в елита като един от най-класните актьори на нашето време.

Матю изгрява на сцената на независимото американско кино в “Заслепени и объркани” и продължава да се доказва със силна серия от изпълнения - “Време да убиваш”, “Амистад”, “Контакт”.

През 90-те Макконъхи е драматичен актьор, ала през новия век решава да се превърне в световен секс символ и да се забавлява във висококалорични романтични комедии, екшъни, фантастики, тропически и пустинни приключения.

През 2002-а участва в зрелището за огнедишащи дракони “Царството на огъня”. С бръсната глава, релефни рамена и коремни мускули, Макконъхи официално променя траекторията на кариерата си.

Следват изяви в заглавия като “Сахара” и “Златна възможност”, като “Призраци на бивши гаджета” и “Как да разкараш гаджето за десет дни”.

Драматичното завръщане на Макконъхи към сериозните роли набира скорост преди десетина години с “Адвокатът с линкълна”, “Кал” и “Вестникарчето” и “Убиецът Джо”. Последва и триумф с “Вълкът от Уолстрийт”, където за няколко минути екранно време мъжкарят от Тексас създаде изумителен персонаж, цитиран постоянно като пример за велика актьорска игра.

Влезе в историята с „Истински детектив“

Макконъхи влезе и в историята на телевизията с невероятно дълбоко и ангажиращо изпълнение в изключително успешния първи сезон на “Истински детектив”. Образът на Макконъхи се превърна в културен феномен, вдъхнови стотици статии и анализи, и остава изключително популярен и до днес.

Преди близо 20 години Матю Макконъхи се запознава с бразилския модел, дизайнер и участник в телевизионни продукции Камила Алвес. През 2012 година двамата сключват брак в Остин, Тексас, където живеят. Матю и Камила имат три деца - две момчета и момиче.

Следя го от малка

От детските си години съм му фенка и гледам всичко с негово участие. Не се учудвам, че толкова много жени въздишат по него. В “Истински детектив” той създаде наистина легендарен образ. Аз имах малка роля и за мен беше привилегия да бъда на една снимачна площадка с хора като него и Уди. Гледах и попивах. Научих толкова много от Матю Макконъхи в “Истински детектив”. И по време на снимките и после като гледах готовия продукт.

Александра Дадарио, актриса

Майстор на импровизацията

Голям майстор импровизатор. В сцената от “Вълкът от Уолстрийт”, в която неговият персонаж обяснява на героя на Леонардо Ди Каприо важните неща от брокерския бизнес той импровизира много от нещата и придаде живот на цялата сцена. И това стана един от най-прочутите моменти на филма. Матю обогатява кадъра, насища пространството, вкарва свои маниери и малки трикове. Страхотна работа свърши по филма, ще се радвам скоро пак да работим заедно.

Мартин Скорсезе, режисьор

Един от най-добрите актьори

Той е един от най-добрите актьори, с които съм работил. Толкова съм щастлив, че бяхме част от успеха на сериала “Истински детектив”. Страхотен сценарий, великолепен екип, вдъхновяваща работна атмосфера. Успяхме да развием образите с в различните епизоди, имахме време за истинска актьорска работа. Сработихме се чудесно. А Матю Макконъхи няма равен, когато става въпрос за потапяне в персонаж. Като акула, която се движи към целта.

Уди Харелсън, актьор