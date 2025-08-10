Шарън Стоун - Инстинктивно първична

Шарън Стоун се завръща в българските кина през август и то в ролята на престъпна шефка в екшън екстраваганцата “Никой 2”. Филмът тръгва другата седмица, а междувременно се навършиха и 33 години от премиерата на филма, превърнал Стоун в световна сензация - “Първичен инстинкт”. Наскоро Шарън пак пресъздаде прочутата сцена с кръстосването на краката, станала символ на цяла епоха в американското кино.

А в “Никой 2” главната мъжка роля се изпълнява от Боб Оденкърк, който се завръща в култовата роля на Хъч Мансел - съпруг, баща и работохолик-убиец, с когото се запознахме в първия филм. Ето го и сюжета на продължението: “Четири години след като неволно влезе в конфликт с руската мафия, Хъч все още дължи 30 млн. долара на престъпната организация и изпълнява поредица от мокри поръчки по целия свят.

И макар да харесва динамиката на “трудовата си дейност”, Хъч и съпругата му Бека (Кони Нилсен) се преработват и постепенно се отдалечават един от друг. За да заздравят отношенията си, те решават да отидат заедно с децата си на кратка семейна ваканция. Придружени от бащата на Хъч Дейвид (Кристофър Лойд), семейството пристига в туристическия град Плъмървил, готово за малко забавление на слънце.

Но след нелеп сблъсък с местни хулигани, семейството се оказва въвлечено в конфликт със съмнителен управител на увеселителен парк (Джон Ортиз) и корумпиран шериф (Колин Ханкс) - и двамата подчинени на един от най-бруталните престъпни босове, които Хъч (или който и да е друг) някога е срещал и в чиято роля ще видим номинираната за “Оскар” киноикона Шарън Стоун.”

Стоун продължава да се оплаква от начина, по който са се държали с нея в миналото. Тя признава, че еротичният трилър на Пол Верховен “Първичен инстинкт” е невъзможен днес, но критикува и епохата тогава. “Не ми платиха нищо за този филм в сравнение с Майкъл Дъглас. Майкъл направи 14 милиона долара плюс процент от печалбата. А на мен хонорарът от “Първичен инстинкт” дори не ми стигна да си купя официална рокля за наградите “Оскар”. Беше много странно изживяване. Изведнъж бях много известна и навсякъде ме разпознаваха, но нямах никакви пари”, сподели Стоун.

А в скорошно интервю тя си спомни за първите лъчи на славата: “В петък ти си си ти. Във вторник си като “Бийтълс”. Хора се катереха върху колата ми. Не можех да измина и 30 метра без да бъда спряна по улиците. Преследваха ме почитатели. Влизах в разни магазини и молех продавачите да заключат вратата, за да не ме последват вътре. Обещавах да си купя нещо на всяка цена...”

Но най-сочни и скандални са нейните спомени за прочутата сцена с разпита в “Първичен инстинкт”. Шарън твърди, че режисьорът на филма Пол Верховен я е подвел, за да бъде без бельо във вече легендарните кадри с кръстосването на краката.

“Кадрите показват моята героиня да си кръстосва краката, докато изпотените детективи я разпитват. И тогава става ясно, че тя не носи бельо. Първият път, когато видях собствената си вагина на екрана в онази сцена беше в стая, пълна с агенти и адвокати. Никой от тях нямаше нищо общо със създаването на филма. А преди да направим сцената от снимачния екип ми казаха, че нищо нямало да се види. Режисьорът Пол Верховен ме подведе. Бях с гащички, но той ми каза да ги махна, защото белият цвят отразявал осветлението и се разбирало, че нося бельо. Когато видях финалните кадри, му ударих шамар и тръгнах към колата си. Бях решена да се опитам да спра филма. Адвокатът ми каза, че имам достатъчно правни основания. Но се отказах. Реших, че сцената е правилна за филма и за образа. А и вече я бях заснела, бях минала през това изпитание”, казва Шарън.

Филмът я превръща в световна звезда. “Първичен инстинкт” промени всичко. Знаех, че това може би беше последният ми шанс. Бях на 32 години, с участия в слаби филми и тв проекти. С тази роля трябваше да се докажа, да вляза през вратата на голямото кино и го направих”, спомня си Стоун.

Не се смята за секси

На 67 години Стоун е в чудесна физическа форма и въпреки здравословните проблеми в миналото, тя е съхранила блясъка на чистия екранен еротизъм, превърнал я в холивудска богиня през 90-те. “Никога не съм се смятала за невероятно секси. Удивително е, че хората все още искат да видят моите гърди, а аз съм вече над 60 години”, каза тя преди време.

Излъга за “Първичен инстинкт”

Все още имаме приятни отношения и си пишем. Тя знаеше много добре какво прави и как ще изглежда сцената с кръстосването на краката в “Първичен инстинкт”. Казах на Шарън, че нейният образ е вдъхновен от историята на моя позната, която като студентка редовно кръстосваше краката си по партита без да носи белъо. Правеше го нарочно, за да се видят интимните части. Двамата с Шарън решихме да заснемем сцената точно така. А нейната версия няма нищо общо с истината.

Пол Верховен, режисьор

Имам страхотни спомени с нея

Направо не мога да повярвам. Кога минаха повече от 30 години от пускането на “Първичен инстинкт” по кината в САЩ. Поздравления за Шарън Стоун, Пол Верховен и Джийн Трипълхорн. Какво приключение беше този филм, имаше и скандали... Страхотни спомени!

Майкъл Дъглас, актьор

Много ме възбуждаше

Помня как през 90-те щяхме да гостуваме един след друг с Шарън при Дейвид Летърман. Но тя не искала да ме вижда и казала на екипа да ме изкарат през задния вход. Представяте ли си? Само защото бях похвалил “Първичен инстинкт” по радиото и казах, че съм се възбудил от нея във филма. В крайна сметка какво работи тя - съблича се за пари.

Хауърд Стърн, водещ