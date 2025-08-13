Бившият тийн идол, който се опита да стане сериозен актьор, а после получи и мечтаната роля на Батман, се завръща в продължението на филма за маскирания отмъстител от Готъм. Става въпрос за Робърт Патинсън, изгрял с образа на романтичен вампир в „Здрач“ и достигнал до легендарния комиксов персонаж на човека-прилеп. Новините от тази седмица са, че снимките на неговия втори филм като Батман започват следващата пролет.

Заглавието е „Батман: Част втора“, а режисьор отново е Мат Рийвс. В писмо до акционерите си корпорацията „Уорнър брос“ отбелязва и неотдавнашния успех на „Супермен“ на Джеймс Гън, който даде старт на новата кино и телевизионна вселена на "Ди Си студиос".

Феновете чакат от години продължението на филма "Батман", който тръгна по кината през март 2022 г. и събра 772 милиона щатски долара в световния боксофис. Предвид че "Батман: Част втора" ще излезе на голям екран повече от пет години след оригинала, филмови анализатори отбелязват, че подобна и дори по-голяма разлика е често срещана при продълженията. Режисьорът и продуцент Джеймс Гън пък дава за пример 36-те години между излизането на филма "Топ Гън" (1986) и продължението му "Топ Гън: Маверик" (2022).

„Мат Рийвс е отдаден на това да направи възможно най-добрия филм и никой не може да предположи точно колко време ще отнеме писането на сценария. След като той вече е завършен, при големите филми има около две години предпродукция, снимки и постпродукция", обяснява Гън.

А в центъра на всичко ще бъде Робърт Патинсън - лондончанинът с хронично рошава коса, който стана световна звезда като меланхоличния и романтичен вампир Едуард от тийн поредицата „Здрач“. После разчупи стереотипа на мокър сън за депресирани девойки със сериозни роли при топ режисьори като Дейвид Кроненбърг. И както стана ясно по-горе в текста, след всичко това той тества и вкусовете на световната публика в една от най-легендарните роли – тази на милиардера от Готъм сити Брус Уейн, познат повече с тайната си самоличност на маскирания отмъстител Батман.

Британският актьор, модел и музикант Патинсън замени като Батман дървения в актьорско отношение и известен със скандалите и драмите в личния си живот Бен Афлек. Самият Афлек не беше особено голям любимец или фаворит на феновете на комиксовия първоизточник и по-добрите филми за Човека-прилеп, но те реагираха с още по-солиден шок и погнуса на новината, че „лигавият вампир-любовник” от „Здрач” ще изиграе един от най-авторитетните и глобално разпознаваеми супергерои в историята на развлекателната индустрия. После обаче по-голяма част от феновете го приеха и одобриха в образа.

През десетилетията в ролята са се пробвали още имена като Майкъл Кийтън, Вал Килмър, Джордж Клуни и Крисчън Бейл. За феновете най-добрите превъплъщения са на Бейл в трилогията на Кристофър Нолан за Тъмния рицар и на Кийтън в двата готически екшъна на Тим Бъртън „Батман“ и „Батман се завръща“.

Режисьорът на новите филми за Батман Мат Рийвс е черпил вдъхновение от легендарни творби на американското кино като „Китайски квартал“ на Роман Полански, „Френска връзка“ на Уилям Фридкин и „Шофьор на такси“ на Мартин Скорсезе.

„Не искахме да разказваме отново историята отначало, но сюжетът засяга зараждането на неговия път – в момента той се учи как да бъде Батман. Във филма ни Брус Уейн започва един криминологичен експеримент – той иска да разбере какво трябва да направи, за да промени Готъм“, каза Рийвс при излизането на първата част през 2022 г.

Робърт Патинсън започва да играе в театрален клуб в Лондон на 15-годишна възраст и скоро получава първите си филмови роли. На 19 години е избран в ансамбловия актьорски състав на „Хари Потър и огненият бокал”. Този фентъзи блокбастър му отваря вратите към главната роля в първата екранизация по вампирската тийн романтика „Здрач”. Патинсън участва и в петте филма за ранима и бледа тийнейджърка, която се влюбва в атрактивен кръвопиец. Те излизат между 2008-а и 2012-а година и носят общо 3,3 милиарда долара приходи от продадени билети по целия свят. Робърт Патинсън става глобална знаменитост и дори попада в класацията на „Тайм” за 100-те най-влиятелни хора на планетата през 2010 година.

По стъпките на Лео Ди Каприо

След „Здрач” светът на шоубизнеса е в краката на младия британец, но той иска да се докаже като истински актьор и да надскочи стереотипа на тийн идола по примера на Леонардо Ди Каприо през 90-те години на миналия век и Джони Деп от 80-те. Патинсън започва да избира предизвикателни проекти на доказани авангардни режисьори. Работи два пъти с канадския визуален великан Дейвид Кроненбърг, известен с прякора си „барона на кръвта“ и виртуозното боравене с жанра на телесния и психологически ужас.

Доказа се още в „Хари Потър“

Винаги съм знаела, че Робърт Патинсън ще стане голяма звезда. Още с появата си в един от филмите за „Хари Потър” той доказа, че има изключителен потенциал. И тепърва ще го разгръща. Снимахме се заедно в “Бел Ами” и там той показа, че е узрял като изпълнител и може да бъде убедителен в костюмни драми по сериозни литературни първоизточници. Ще става по-добър с всяка следваща роля.

Ума Търман, актриса

Той е специален изпълнител

Когато трябваше да избирам главен актьор за „Космополис” бях изправен пред голямо предизвикателство. Ролята не беше за всеки. Трябваше много специален тип изпълнител. Робърт Патинсън пасна перфектно на моята визия за тази адаптация по страхотното литературно произведение на Дон ДеЛило. По това време Патинсън още беше известен най-вече като онзи привлекателен вампир от тийнейджърската поредица “Здрач”. Но за мен беше ясно, че Робърт е много сериозен драматичен актьор. Чудесен за мрачни роли.

Дейвид Кроненбъг, режисьор и сценарист

Излезе от сянката на „Здрач“

Робърт е великолепен актьор и аз съм много щастлива, че успя да надскочи сянката на „Здрач”. Той е много повече от тийнейджърски идол. Работихме заедно в „Карта към звездите”, имахме и много комична сексуална сцена. Той се справи блестящо - галантен професионалист, който те предразполага. Робърт създаде страхотен образ в „Карта към звездите”. А това изобщо не беше лесно. Филмът е много сложен и тежък

Джулиан Мур