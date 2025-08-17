Дакота Джонсън - С ДНК на звезда

Звездата от скандалната еротична поредица „50 нюанса сиво“ – Дакота Джонсън влиза в главната роля в новата романтична комедия „Материалисти“, която вчера тръгна премиерно по българските кина. Лентата, която е едно от най-чаканите заглавия за лятото, ни запознава с успешната нюйоркска сватовница Луси (Джонсън), която се оказва в центъра на любовен триъгълник между харизматичния милионер Хари (Педро Паскал) и Джон (Крис Евънс) — неин бивш приятел и трудно свързващ двата края актьор. Така героинята на актуалната холивудска звезда е поставена пред труден избор – между финансовата стабилност и несигурността на неподправената любов.

Вторият пълнометражен удар на режисьорката Селин Сонг, известна с номинирания за „Оскар“ „Минали животи“, този път ни хвърля в сърцето на Ню Йорк, където любовта се продава, купува и подрежда… по списък. Главната героиня, Луси, изиграна от Дакота Джонсън, е безмилостно успешна сватовница.

Клиентите ѝ диктуват параметри като при поръчка в онлайн магазин – височина, тегло, цвят на очите, политическа ориентация, дори любима марка кафе. Луси е богинята на „алгоритъма на любовта“ и има девет сключени брака като доказателство, че формулата ѝ работи. Само че, когато в собственото ѝ уравнение се появят непредвидими променливи, наречени истински чувства, перфектната машина започва да скърца. Сонг отново демонстрира умението си да смесва ирония, емоция и болезнена истина за съвременните връзки – и да ги сервира в изискан кинематографичен кадър.

Но истинската подправка на „Материалисти“ е Дакота Джонсън – актрисата, която отдавна е свикнала да живее между прожекторите и сенките на скандала. Родена на 4 октомври 1989 г. в Тексас, тя носи в кръвта си най-чистата холивудска ДНК: дъщеря на звездата от „Жега“ и „Родени убийци“ Дон Джонсън и номинираната за „Оскар“ Мелани Грифит. А в семейната картина присъства и още едно голямо име – Антонио Бандерас, който години наред беше съпруг на майка ѝ и изигра роля на почти втори баща в живота ѝ.

Детството ѝ минава сред снимачни площадки, премиери и вечери с филмови легенди, но зад кулисите това означава и живот под безмилостен медиен поглед, в който всяка грешка се превръща в заглавие. Дакота е трето поколение холивудски секс-символ с огромен кариерен потенциал пред себе си. Преди да се захване с киното, обитава модния свят. Тя напуска училище и подписва с IMG models и е била снимана в кампании за Mango и е участвала в кампанията „Rising Star“ за австралийската модна марка Wish през 2011. Но в последните години тя е отдадена на своята филмова кариера.

За много ценители на киното е парадоксално, че глобалната слава дойде при нея през 2015 година с участие в смятания от мнозина за един от най-лошите филми на десетилетието – „Петдесет нюанса сиво”, който обаче постигна завидни продажби по кината и предизвика голям шум, най-вече заради сексуaлната тематика. В трилогията Дакота Джонсън получи ролята на чувствителната репортерка Анастейша Стийл, пристрастена към травматично-еротичните си отношения с млад милиардер, която има сексуални предпочитания, свързани с насилие. Лентите донесоха на Джонсън мигновена слава, армия от почитатели и безброй таблоидни клюки за границите между игра и реалност в интимните сцени. Докато едни я боготворяха като смела и освободена, други я критикуваха, че продава еротика в лъскава опаковка. Вместо да остане заклещена в образа на наивната студентка от скандалната сага, Дакота започна да избира все по-разнообразни и предизвикателни роли – от психологическите драми „Изгубената дъщеря“ и „Suspiria“ до комедии и арт експерименти.

Днес тя влиза в „Материалисти“ с ново самочувствие – жената, която някога се превърна в символ на табуто, сега играе тази, която дърпа конците на чуждите чувства, докато нейните собствени заплашват да я предадат. Филмът е интелигентен, леко хаплив и достатъчно провокативен, за да ни накара да се запитаме: ако любовта е математика, кой решава задачите?

Любов под светлините на прожектора

Дакота Джонсън може да играе сватовница на екрана, но в реалния живот сърцето ѝ също е имало своите драми. Първите слухове за нейни връзки се появяват още преди „50 нюанса сиво“ – говореше се за кратки романси с колеги от снимачната площадка и музиканти. След шумния си пробив обаче тя влиза в една от най-обсъжданите холивудски връзки – с вокалиста на Coldplay, Крис Мартин. Двамата бяха заснети заедно по плажовете на Малибу, на концерти и семейни събирания, но рядко коментираха отношенията си публично. Въпреки това години наред връзката им беше обект на клюки. Започнала през 2017 г., любовта им устоя почти осем години, но двамата окончателно се разделиха през юни 2025 година.

Обикнах я като своя дъщеря

Тя ме наричаше Папонио — комбинация от ‘Papi’ и ‘Antonio’. Аз съм нейната папа Антонио — затова Папонио. Когато Дакота влезе в живота ми, не ми трябваше много време да я обикна като своя дъщеря. Тя е изключително възпитана, добра и мила, наследила е класата на майка си, която аз уважавам и до днес. С Дакота често се виждаме, но рядко е имало нужда да ѝ давам съвети – както всички вече знаете, тя е много талантлива и сама си проправи път сред големите имена.

Актьорът Антонио Бандерас

Зад фасада, която създава дистанция

Има много неща, по които Дакота Джонсън си прилича със своята героиня— Луси. И двете имат онази интелигентна и уверена фасада, която държи всички на определена дистанция. Дакота беше първият ми истински избор за ролята, защото тя отдавна доказа, че не е просто красива и секси актриса, а много повече от това. Наистина умее да придава особен характер на женските образи и затова й се получава всичко добре.

Режисьорът Селин Сонг

Мислех, че няма да ме хареса

Когато започнахме снимките на „Материалисти“ бях уплашен, че Дакота няма да ме хареса. Просто си мислех, че тя е наистина готина – и някак усещането ми беше, че ще ме срещне и няма да ме харесва. Имахме много неловки сцени в началото, въпреки че и двамата сме професионалисти, все пак не се познавахме – имаше момент, в който трябваше да й кажа - „Когато гледам в лицето ти, виждам бръчки, сива коса и деца, които приличат на теб.“ Мислех си - има ли свят, в който това звучи правилно?!

Актьорът Крис Евънс