Шарлийз Терон - Бяло бижу от Африка

Шeметната Шарлийз Терон празнува 50 години и все още доминира пейзажа като притежателка на едно от най-желаните тела в елитното кино. Бялата дива има северно излъчване, но е родена и израснала в Южна Африка. Днес тя стои на върха на Холивуд, продуцира, играе и продължава да тренира. Тя е дама, но предпочита екшън ролите, а скоро предстои да я гледаме и в продължението на зрелищната екстраваганца “Атомна блондинка”, който беше хит и сред българската публика.

Оригиналният “Атомна блондинка” върна публиката във времената от края на Студената война. Шарлийз Терон влезе в образа на опасно красивата Лорейн Броутън - опитна мацка, която работи като шпионин и се заема с мисия, описвана като “бомба със закъснител” и включваща драматични обществени вълнения, саботаж, контраразузнаване и тайни покушения. Всичко това в името на откриването на ценен списък с имената на британски агенти.

Обиновено Шарлийз Терон е най-голямата и качествена атракция във филмиве, в които участва. Екшъните с нея несъмнено носят откровени феминистки послания, но тя поне до известна степен се вписва в стереотипа на екшън дама. Шарлийз има внушителна физика и правилното излъчване. Ако друга актриса беше влязла в подобни образи може би нямаше да изглежда толкова автентично. Главната героиня в “Атомна блондинка” стреля като Рамбо и се бие като Брус Лий. За щастие Шарлийз е висока, стегната и стройна блондинка с широки рамене, бойни умения, чудесна координация и успява да бъде достатъчно убедителна.

Тя става звезда преди близо 30 години с ролята си в “Адвокат на дявола”. После участва в “Могъщия Джо Янг” и “Италианска афера”, а през 2003-а постига най-големия си актьорски връх с изпълниението си в автобиографичната криминална драма “Чудовище”. Терон получава наградата “Оскар” за главна женска роля за превъплъщението си в печално известната серийна убийца и проститутка Айлийн Уорнърс. Шарлиз е неузнаваема под пластове качествен художествен грим и маниери, които успяват да превърнат нейния разкошен външен вид в заплашителна грозота и измъченост..

Преди около 15 години години Терон става натурализирана американка, но запазва и южноафриканското си гражданство. По това време тя решава да разгърне таланта си и да се занимава с продуциране на телевизионни и филмови продукти. През 2016 година списание “Тайм” я слага в своя списък със 100-те най-влиятелни хора на планетата.

Детството на Шарлиз Терон е травматично. През 1991-а тя става свидетел на ужасяваща случка. Майка є застрелва и убива баща є, след като той се опитва да я нападне в пияно състояние. Инцидентът е описан като самоотбрана, но завинаги маркира психиката на Терон.

На 16 години Шарлиз вече е изключително красива, стройна и висока и става ясно, че има сериозно бъдеще във фешън света. Тя заминава за Милано, където сключва договор с модна агенция, след като печели кастинг. По-късно заминава за Ню Йорк, където учи балет. Прекратява танците поради контузия.

Решава да се установи в Лос Анджелис и получава първата си роля в киното, а оттам се започва нейното стремително изкачване по стълбата на успеха.

Премина по “пътя на яростта”

Преди години кариерата на Шарлийз Терон сякаш беше зациклила и тя имаше нужда от голям хит. За нейно щастие го получи в лицето на пост-апокалиптичната екшън екстраваганца “Лудият Макс: Пътят на яростта” на Джордж Милър. Филмът стана световен успех и поп-културен феномен, а образът на Терон - безстрашната късокоса предводителка, наречена Император Фюриоса - се превърна в един от най-харесваните и влиятелни персонажи в съвременното комерсиално кино. “Лудият Макс” препотвърди репутацията на Шарлийз като опасна блондинка и отвори нови хоризонти в нейната богата кариера.

Има екшън излъчване

Чудесна е. Винаги съм я харесвал като актриса. Притежава естествена харизма и добре отработена актьорска техника. Изпълва екрана с присъствието си, абсорбира вниманието, ангажира сетивата. В моя филм “Прометей” Шарлиз направи страхотна роля. Тя има екшън излъчване и е идеална за научно-фантастични спектакли, където да внесе в човешка красота и сила в циклона от специални ефекти.

Ридли Скот, режисьор

Нямам търпение пак да работя с нея

Шарлийз е просто дар от боговете за всеки режисьор. Тя е израснала в Африка, но се вписва прекрасно в американската кино култура, носител е на едно особено излъчване, което я прави истинска звезда. Терон прави всеки филм, в който участва по-добър и по-красив. В “Лудият Макс: Пътят на яростта” създаде безкрайно интересен и запомнящ се образ. Нямам търпение отново да имам възможност да работя с нея.

Джорд Милър, режисьор

Вдъхновява всички

Във всяка своя роля тя влага всичко, което един изпълнител може да вложи. В “Лудият Макс: Пътят на яростта” Шарлийз наистина вдъхнови всички останали на снимачната площадка. Терон е една от най-добрите актриси на нашето време, възхищавам се на нейния талант и професионален интегритет от години. Тя напълно заслужи наградата “Оскар” за “Чудовище”. Перфектна игра, няма как да има две мнения по този въпрос.

Том Харди, актьор