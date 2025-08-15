Силвестър Сталоун - С наградата „Кенеди“

Живата легенда на екшън киното Силвестър Сталоун ще бъде отличен за цялостното си творчество от Центъра за сценични изкуства „Кенеди“, а домакин и водещ на церемонията през декември ще бъде неговият дългогодишен приятел и президент на САЩ Доналд Тръмп. Именно Тръмп обяви, че името на Сталоун ще бъде в списъка на знаменитостите, които ще бъдат почетени. Американският президент по-рано беше казал, че Сталоун ще бъде и негов „посланик“ в Холивуд. Слай е един от малкото публични поддръжници на Тръмп в ултра-либералните шоубизнес среди.

Другите отличени от центъра „Кенеди“ тази година ще бъдат звездата на кънтри музиката Джордж Стрейт, певицата Глория Гейнър, рок групата „Кис“ и актьорът и певец Майкъл Крофорд, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Досега отличените от престижната културна институция бяха обявявани чрез разпространено съобщение до медиите. Този път държавният глава обяви лауреатите лично на пресконференция в центъра във Вашингтон. В изказването си Тръмп се ангажира, че "напълно ще обнови" цялата инфраструктура на Центъра "Кенеди", за да го превърне в "перла в короната" на изкуството и културата на САЩ. "Ще го издигнем на по-високо ниво, отколкото някога е бил", каза президентът, като добави, че културната институция ще бъде включена в честванията на 250-годишнината на САЩ следващата година.

А Силвестър Сталоун със сигурност ще помага на Тръмп във всичките му усилия да „обнови“ културния пейзаж. Още в началото на мандата на президента екшън звездата все по-често се отбиваше в имението Мар-а-Лаго във Флорида и за разлика от повечето си холивудски колеги демонстрира гръбнак, мускули, мъжество и любов към страната си. Той не се пречупи и не се подчини на режима на Демократическата партия, както го стори другата екшън легенда – Арнолд Шварценегер. В началото на годината Сталоун сравни Тръмп с Джордж Вашингтон и взе участие в официално събитие след историческата изборна победа на милиардера.

Извън политическите си изяви Сталоун развива хобито си да рисува и преди време продаде свое платно за близо половин милион долара. В професионален план един от императорите на екшън киното се завръща към един от най-големите си успехи с планирано продължение на планинското зрелище от 90-те „Катерачът“. Сталоун е въвлечен и в предистории на своите класики „Роки“ и „Рамбо“

А посещенията в Мар-а-Лаго не са случайни. Слай сподели, че ще се премести от Калифорния във Флорида и така стана поредната голяма звезда, която прави това знаково вече преселване. Сталоун беше един от символите на „Златния щат“, претърпял тежка трансформация след години на радикални прогресистки и либерални политики. Престъпността, високите данъци и кризата с бездомните е основен мотив за богатите и известните калифорнийци да поглеждат към Флорида.

Сталоун съобщи новината в своето семейно риалити и потвърди, че жена му Дженифър също много държи на преместването. В поредицата, която се радва на растяща популярност той разказа и за бруталните си контузии по време на снимките на първия филм от поредицата „Непобедимите“ преди 14 години. След осем операции на гръбнака и огромни проблеми с врата, Слай се обърна към всички с думите: „Не правете каскади сами!“ Преди време Сталоун обяви, че ще се оттегли от следващите продължения на „Непобедимите” и ще ги остави в ръцете на своя колега Джейсън Стейтъм.

Роденият в Манхатън мускулест мъжкар с италиански произход продължава да се занимава с множество проекти като продуцент, сценарист, режисьор и актьор. Извън киното, легендарният алфа-мъжкар от „Роки” и „Рамбо” усети жегата на феминистките кампании #MeToo и #Time’sUp с претоплени обвинения отпреди десетилетия, но успя да оцелее след опита на истерични активисти да го „отменят”.

Вече над 45 години Сталоун е сред най-разпознаваемите лица на планетата, но неговият старт в шоубизнеса е особено интересен и пикантен. Преди да прекрачи прага на голямото кино, той се пробва в софт порно индустрията с роля в палавата секс комедия „The Party at Kitty and Stud’s”. Евтината еротика е преименувана на „The Italian Stallion” след като Слай постига световен успех и признание с боксовата драма „Роки” през 1976-а година. Така един от първите му прякори става „Италианският жребец”.

Колос на 80-те и 90-те години на XX век

През 80-те и 90-те той се утвърждава като една от най-големите звезди на планетата и участва в двете си иконични поредици - „Роки” и „Рамбо”. Той помпа релефните мускули на своята слава с още жанрови класики като „Кобра”, „Танго и Кеш”, „На върха”, „Катерачът”, „Разрушителят”, „Специалистът”, „Атентатори” и „Съдия Дред”. Сталоун показа и емоционален диапазон извън мъжкарските стереотипи в полицейската драма от края на 90-те „Копланд”.

Корав е като мен

Винаги съм харесвал Слай, той е победител. И той е корав нюйоркчанин като мен. Много се радвам на неговия успех, „Роки” и „Рамбо” са филми, които улавят силния и несломим американски дух и показват защо Америка е била велика и трябва отново да бъде велика!

Доналд Тръмп, 45-и и 47-и президент на САЩ

Конкуренцията ни е в миналото

През 90-те години Слай ми беше най-големия конкурент. Още тогава бяхме приятели, но на екрана и в бокс-офиса стояхме един срещу друг и постоянно се състезавахме кой ще направи по-големия и по-успешен филм. Феновете искаха да ни видят заедно както Де Ниро и Пачино в „Жега”, но тогава и двамата страдахме от твърде голямо его. Сега като остаряхме нещата се промениха и вече редовно работим заедно. Свирепата ни конкуренция отдавна е в миналото.

Арнолд Шварценегер, актьор и бизнесмен

Един от последните истински мъже

Изключително много уважавам Силвестър Сталоун. Свързва ни дълго приятелство, работили сме заедно, имаме много общи интереси в областта на благотворителните кампании. В „Специалистът” направихме доста приятен тандем, аз не си падам много по екшъните, но този се получи. Бих казала, че е Силвестър е един от последните истински мъже на Холивуд.

Шарън Стоун, актриса