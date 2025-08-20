Оливър Стоун - Кино от Кенеди до Путин

Патриархът на полемичното кино и политически заредените образи Оливър Стоун се завръща с игрален филм след близо десетгодишна пауза, в която успя да сътвори много документални произведения, сред които и вече прочутата му поредица от интервюта с руския президент Владимир Путин. Сега Стоун ще снима „Бели лъжи“ с Бенисио Дел Торо, с когото работиха и по гангстерския екшън трилър „Диваци“.

В новия му филм Дел Торо влиза в ролята на Джак, който е израснал с разведени родители и от своя страна повтаря грешките им в собствения си брак, като създава комплекси на сина си. Главният герой усеща, че е попаднал в клопка – и се опитва да намери освобождение чрез безразборни сексуални връзки, но резултатът е, че започва да се чувства все по-изгубен. Когато среща жена, чиито живот е пълна противоположност на неговия, той най-накрая започва да разбира какво означава „да преоткриеш себе си“.

Най-силната изява на Оливър Стоун през последното десетилетия несъмнено беше амбициозната му документална поредица от интервюта с президента на Руската федерация Владимир Путин. Четирите части на продукцията разделиха публиката и критиката, и дадоха повод за нов разговор за кариерата и влиянието на Стоун в киното и поп културата.

Дежурните либерални и мейнстрийм коментатори обвиниха режисьора в прекалени пристрастия към Путин и заклеймиха интервютата като пропаганда, без да си дават сметка за собствената си пропаганда. Все пак други гласове в индустрията похвалиха Стоун за неговия директен подход и качествена техническа презентация и оцениха произведението като най-пълния западен документален портрет на Путин досега. Стоун прави интервютата в периода от 2015-а до началото на 2017-а и се опитва да представи възможно най-пълната картина за живота, управлението и философията на един от най-влиятелните и разпознаваеми политици на планетата. Между двамата се ражда екранна химия, а темите на разговор прескачат от външна политика през история до спорт.

Преди време Стоун написа, че Русия прави грешка с инвазията в Украйна и „агресията на Путин не е оправдана“. Но после веднага даде множество примери за американска военна агресия и намеса в работите на други държави. Още преди години Стоун обяви, че Западът несправедливо демонизира Путин и тласка Русия и Украйна към конфликт.

„Ние се държим като тирани и си мислим, че сме кралете на света. Аз обвинявам Русия за инвазията в Украйна, но те бяха провокирани много от нас, на Запад. Сега е създадена една неразрешима ситуация. В американските медии говорят, че съм фен на Путин. Това не е вярно, аз му зададох много провокативни въпроси, но нашите журналисти подхождат идиотски към сложни казуси.

Демонизирането на Путин не е решение. В Америка наблюдавам детинско отношение към ситуацията – добро срещу зло. Сериозно ли са очаквали от мен да го питам неща като: „Кого убихте миналата седмица?“, каза Стоун в свое интервю по темата.

Вече няколко десетилетия той има славата на безкомпромисен филмов диригент, който е готов да се бори със студийната система и да отстоява правото си да материализира своите идеи без никаква външна намеса.

Той има три награди „Оскар” - за сценария на “Среднощен експрес” и режисурата на „Взвод” и „Роден на 4-и юли”. Войната във Виетнам е важен период в живота на Стоун и вдъхновява голяма част от неговото творчество. През 1967-а той се записва в Американската армия и отива да се бие в Югоизточна Азия. Стоун е ранен два пъти в битка и получава няколко военни отличия, сред които „Бронзова звезда”, за своя героизъм.

След войната Стоун учи кино в Нюйоркския университет, където му преподава младия Мартин Скорсезе. Като студент той създава няколко добре приети късометражни филмчета, които му помагат да започне своята епична кариера в Холивуд. Много от филмите на Оливър Стоун разглеждат важни периоди и моменти от американската история. Той е привърженик „президентските филми“ и прави биографични епоси за Джон Кенеди и Ричард Никсън. А преди три години направи и документална поредица, в която отново потвърди подозрението си, че президентът Кенеди е убит от „дълбоката държава“ на САЩ.

Провали се с продължението на „Уолстрийт“

След много успешни филмови авантюри през 80-те и 90-те, Оливър Стоун навлиза в артистичен застой през новия век. През 2010-а прави продължение на един от най-успешните си произведения - „Уолстрийт”. Филмът обаче се провали, а сред отпадналите сцени имаше и такава с Доналд Тръмп. Две години по-късно той режисира „Диваци”, в който напомня за огромната си творческа енергия и технически талант, но в крайна сметка пак завършва като разочарование. В последните години той има изявен интерес към документалното кино и освен интервютата с Путин направи филми за Сноудън, Уго Чавес и бразилския президент Лула.

Той е и страхотен сценарист

Оливър първо се доказа като сценарист „Среднощен експрес”, „Белязания” и “Конан Варварина”. Послед направи прекрасни филми за Виетнам - “Взвод”, “Земя и небе” и “Роден на 4-и юли”. С “Доорс” и особено с “Родени убийци” той провокира и поляризира. А “Всяка една неделя” е спиращо дъха спортно зрелище. Стоун знае как да оркестрира грандиозен филмов спектакъл и това го прави един от най-способните филмови фигури, вдъхновили цели поколения млади режисьори.

Стивън Спилбърг, режисьор и продуцент

Описа нашите спорове в книгата си

Наскоро прочетох книгата на Оливър и определено стана ясно, че съм един от злодеите вътре. Той описва подробно нашите спорове по време на снимките на „Салвадор”. Приемам ролята с усмивка. Портретът ми е забавен и частично верен. Оливър е стар приятел. В тези времена на цензура и изнежена коректност имаме нужда от хора като него, дори да не сме на едно мнение политически.

Джеймс Удс, актьор

Силно повлиян от войната във Виетнам

И двамата сме вдъхновени от крайностите на 80-те и финансовите акули в Ню Йорк. Той направи филма „Уолстрийт“, а аз написах романа си „Американски психар“. Но Стоун е дълбоко повлиян и от войната във Виетнам. Той е бил свидетел на тази толкова грешна авантюра на Америка. За него този период е развенчал доста митове.

Брет Истън Елис, писател