Провали ли се Германия с наркотиците

6 пъти увеличение на вноса на кокаин във Федералната република

Крекът се разпространява все повече

„Започвам да се плаша, защото става все по-зле", разказва пред АРД жителка на Кьолн, която е стъписана от случващото се на централния градски площад: пуши се крек точно там, където млади майки разхождат бебетата си, а недалеч от тях помощна организация раздава храна на бездомни и на наркомани.

Такан прекарва и дните, и нощите си на този площад, продължава германската обществена медия. Той е зависим от хероина вече над 30 години, познава всички в района – и асортимента им, и дилърите. Междувременно почти всички са минали на „бяло“, казва Такан, който има предвид крека. Той променя всичко – хората са напрегнати и по-агресивни, дори Такан не се чувства добре на централния площад в Кьолн.

По подобен начин стоят нещата и в редица други германски градове, пише АРД. Крекът се е разпространил много, на места е най-консумираната дрога на улицата.

За разлика от хероина, който успокоява, крекът има стимулиращо действие – защото всъщност е преработен кокаин. И в последните години е наводнил както Германия, така и цяла Европа. От 2016 година количествата внасян в Европа кокаин са се увеличили почти шест пъти. А цената пада, и то много, поради което кокаинът наистина се разпространява навсякъде – дори и по улиците.

Разпространението на крека е предизвикателство за помощните организации – тяхната помощ трябва да бъде съобразена с новата ситуация и разширена, твърдят изследователи като Даниел Даймел. Но – няма пари. По официални данни 75% от германските организации в помощ на наркозависимите не разполагат с достатъчно финансиране.

В Кьолн например голямата част от парите се изразходва за полицейски репресии – за целта е създадена дори специална полицейска част: патрули обикалят от месеци по основните сборища на наркозависимите. Целта им е да намалят и предотвратят консумацията на наркотици и да санкционират нарушителите. Но ако бъдат прогонени от едно място, те започват да се събират другаде. Води се борба със симптомите, без да може да се окаже ефективна помощ, казва пред АРД шефът на кьолнската полиция Йоханес Херманс.

Полицията в Кьолн настоява да има места, където наркозависимите да могат да пребивават, за да преодолеят зависимостта си – далеч от улицата. Но общините нямат нужните средства.

(От dw.com, със съкращения)