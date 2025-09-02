Салма Хайек - Две хубави очи

Страстната латино лъвица Салма Хайек навършва 59 години и няма никакво намерение да спира с горещите фотосесии по бански и по бикини.

Тя прекара лятото в семейна ферма и се снима с крави и кози, но през септември се включва ударно в шоубизнес сезона със световната премиера на трилъра „Саможертва“, който е сниман и в България. Първата прожекция ще бъде на фестивала в Торонто, а по-късно го очакваме и по родните салони.

Около Салма Хайек винаги се случва нещо. Преди време и българските зрители оцениха извивките на Хайек в „Професия стриптийзьор 3”.Тя пробива в голямото кино с роли в “От здрач до зори” и “Десперадо” на Робърт Родригес. През 90-те се превръща в световна секс икона и е една от най-желаните жени в публичното пространство. Салма се утвърждава като качествена актриса с драматични изпълнения във филми като “Фрида” и “Диваци” на Оливър Стоун.

Днес, навръх нейния 59-и рожден ден, тя продължава да бъде смятана за една от най-красивите и атрактивни жени в развлекателната индустрия и участва в престижни проекти за киното и телевизията. В личен план тя е вече близо две десетилетия години с френския милиардер Франсоа Анри-Пино, от когото е вече пробиващата в модната индустрия нейна дъщеря Валентина.

„Давам си сметка, че бях поставена в стереотип. През целия си живот исках да правя комедии, но хората в Холивуд не ми даваха такива роли. Чак като срещнах Адам Сандлър и той ме сложи в истинска комедия. Но тогава вече бях прехвърлила 40-те. Казваха ми, че съм прекалено секси, за да имам чувство за хумор. Значи не просто трябваше как да бъда умна, но и забавна. Така беше през 90-те“, споделя актрисата.

Тя признава, че нейният живот се е променил след връзката с Франсоа Анри-Пино. „Откриването на любовта в негово лице е най-голямото ми постижение. Да споделя живота си с него е преживяване, което постоянно ме вдъхновява и променя. Имам до себе си фантастичен партньор, в когото съм още лудо влюбена. Той ме подкрепя, вдъхновява ме, стимулира ме да израствам като личност.

Късметлийка съм също, защото имах възможността да родя дете. То се появи късно в живота ми и бе напълно вероятно да не успея да имам собствено потомство, но все пак стана. Съпругът ми Франсоа има три деца от друга връзка и сега двамата имаме общо четири, а аз обичам децата страшно много. В момента мога да имам едновременно кариера и голямо семейство, което е страхотно“, споделя звездата.

Салма е и символ на горещата като лава латинска сексуалност. „Има нещо наистина красиво в латиноамериканската култура. С филма „Как да бъдеш латино любовник”, например, се опитахме да го пресъздадем през моя персонаж, да го въплътим в образа. Ние не обичаме да предаваме нашите хора, имаме силно чувство за общност. Държим страшно много на семейството. Имаме капацитет да прощаваме. Винаги сме готови да отворим вратите си и да подкрепяме своите хора в добри и лоши времена.

За нас кръвната връзка е особено силна и мексиканците държат изключително много на нея. Това ме кара да се гордея със своя латиноамерикански произход. Уважаваме по-възрастните. В Америка забелязвам много хора, които просто се отказват от своите остаряващи родители и близки, защото в един момент те стават пречка за тях, превръщат се в препятствие, развалят комфорта“, смята актрисата. Тя никога не се е вписвала в представите за холивудска знаменитост.

Ред и дисциплина

Салма има и съвет за младите родители: „Аз не давах на моята дъщеря да ползва смартфон, когато беше по-малка, например. Важно е децата отрано да бъдат научени, че има неща, които не могат да имат, а понякога и не трябва да имат. Трябва да знаят, че ще получат някои неща, които желаят сега, чак след години. Важно е да осъзнаят, че не всяка тяхна прищявка ще бъде изпълнена автоматично, механично и на момента.“