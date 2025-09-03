Джордж Клуни - Политически интригант

Джордж Клуни представи новия си филм „Джей Кели“ във Венеция, но интересът към прочутия актьор този път изобщо не е свързан с неговите роли и професионални изяви на екрана. Всички говорят за политическите му интриги от миналата година. Близки до Джо Байдън вече открито го обвиняват в саботаж на кампанията на бившия президент, довел до неговото оттегляне и инсталирането на Камала Харис като кандидат за демократите. После тя беше смазана на изборите от Тръмп.

Джордж Клуни някак удобно се появи във Венеция с инфекция, която му пречи да говори. А сега той е холивудската звезда, която всички искат да чуят. Но, както стана ясно в началото, не за новата му роля в противоречиво приетата драма за криза на средната възраст „Джей Кели“, а за игричките му в Демократическата партия.

Веднага след победата на Тръмп демократите започнаха взаимни обвинения. Хората зад Байдън, включително неговия скандален син Хънтър, директно скочиха на Клуни, защото той пръв агресивно настоя за махането на Байдън след катастрофалния дебат срещу Тръмп. Пред близки Клуни е споделил, че тези атаки са незаслужени и планира да си вземе почивка от политическия активизъм и да не се занимава с Демократическата партия известно време.

Така той става поредният враг от средите на американските елити, публично уинизен и унищожен от Доналд Тръмп. По време на кампанията Клуни публикува изключително остра позиция в „Ню Йорк Таймс“, в която призова президентът да се оттегли от надпреварата, за да може по-млад демократ да застане срещу Тръмп на изборите през ноември. И това стана само три седмици след като бе организирал събитие за събиране на средства за кампанията на Байдън в негово присъствие. По този повод Доналд Тръмп определи и двамата като „плъхове“. Сега „плъхът“ Клуни напуска потъващия кораб на падналите Демократи и се фокусира върху гондолите в плаващия град Венеция. Но без да говори.

Истината е, че Клуни бе ключов играч едновременно в развлекателната индустрия и Демократическата партия и неговата нова анти-Байдън стойка се прие драматично. Той мълча години наред, но в точния момент заби нож в гърба президента, сред като подуши, че най-вероятно няма шанс да спечели. Проблемът е, че Камала също нямаше шанс.

Актьорът, режисьор, продуцент и плейбой Джордж Клуни обича да е в центъра на вниманието. Той беше на първа линия и по време на актьорските стачки и от самото начало искаше спиране на демонстрациите. Носталгичният съблазнител от 90-те и началото на новия век Джордж Клуни в последно време повече е зад камерата, но все пак се отбеляза и в българските кина миналата година с доста добре представилата се преди време романтична комедия „Билет до рая“ с Джулия Робъртс. Междувременно холивудският тарикат спонсорираше и специално училище за филмови таланти.

Иначе Клуни продължава да просперира. Ако не творчески и морално, то финансово. През 2018-а Джордж прибра 239 милиона долара от продажбата на алкохолната компания Casamigos Tequila, на която е съосновател и от участията си в реклами. Така той оглави класациите за най-печеливши звезди без дори да има роля във филм. След провала на „Пазители на наследството” преди няколко години той се изтупа от падането, стана на крака и отново заработи на сериозни обороти. Но фокусът му известно време беше режисирането. Като актьор той показа комедийния си талант в „Аве, Цезаре”на братя Коен. В тази сатира на Холивуд, актьорът играе Беърд Уитлок - голяма звезда от 50-те години, който е отвлечен от снимачната площадка на епос за римската империя и се озовава в центъра на комунистическа конспирация от брега на Малибу.

В реалния живот политическите залитания на Клуни понякога също могат да се тълкуват като фарс ала братята Коен. Той стана за смях като реши да се изкаже по темата с „прекалено белите награди “Оскар” и разкритикува порочния модел, който изключвал представители на малцинствата от добри роли в големите проекти. Самият Клуни пет пъти е имал възможността да наеме цветнокожи таланти за режисьорските си проекти и нито един път не го е правил. Филмите на Джордж Клуни са едни от “най-белите” мейнстрийм продукции през последните години.

Клуни е единственият човек, номиниран за „Оскар” в шест различни категории - за най-добър актьор, за най-добър поддържащ актьор, за адаптиран сценарий, за оригинален сценарий и за филм. Печели в две от тях - за поддържаща роля в „Сириана” и за продуцирането на “Арго”, незаслужено спечелил най-важния „Оскар” преди няколко години.

Обвиняват го в лицемерие

Част от успеха на Клуни се корени в изречения като това, с което обясни защо няма намерение да става политик: „Вземал съм прекалено много дрога и съм правил секс с прекалено много хора, за да влизам тепърва в политиката.” В последните години Джордж Клуни жонглира между това да бъде режисьор, актьор, рекламно лице на световни марки, бизнесмен, активист и филантроп. А критиците му биха казали - и лицемер.