Българското общество е в състояние на пълен разпад

Автор: Александър Урумов
Няма пострадали хора, това е добрата новина.
Другата новина не е новина - българското общество е в състояние на разпад.
Общество без авторитети, без идеали и без общностно значими теми е общество без бъдеще.
Днес живеем в онова счупено бъдеще, което вчерашният джендър-либерализъм ни излъга да приемем.
Искаха живот без правила и без рамки?
Ето го на снимката - трамвай, излязъл от релсите и разрушил изграденото от предишни поколения.
Джендър-либерализъм в действие. Разрушително действие.
Той на друго не е способен. Друго от него не чакайте.