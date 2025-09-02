Българското общество е в състояние на пълен разпад

Няма пострадали хора, това е добрата новина.

Другата новина не е новина - българското общество е в състояние на разпад.

Общество без авторитети, без идеали и без общностно значими теми е общество без бъдеще.

Днес живеем в онова счупено бъдеще, което вчерашният джендър-либерализъм ни излъга да приемем.

Искаха живот без правила и без рамки?

Ето го на снимката - трамвай, излязъл от релсите и разрушил изграденото от предишни поколения.

Джендър-либерализъм в действие. Разрушително действие.

Той на друго не е способен. Друго от него не чакайте.