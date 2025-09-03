“Файненшъл таймс” съчини опит за убийство на папеса Урсула

Няма заглушaване, GPS сигналът на летище “Пловдив” е бил добър

Всичко за дезинформацията и манипулациите на журналиста от “Файненшъл таймс” Хенри Фой

Екип на “Труд нюз”



Ние, българите, наистина сме големи къръци! Не съумяхме да пречукаме навремето папа Йоан Павел II, завчера пък не можахме да пратим в отвъдното папеса Урсула, Бог да я поживи! Не успяхме, въпреки че и в двата случая зад нас била стояла плътно Русия, значи засрамихме и нея!

И какво изкярихме от цялата работа - България да бъде мръсна дума и преди, и сега, и навсякъде по света! Нищо, че папата-поляк си имаше безброй врагове, дори в собствената му ватиканска курия, ама видиш ли ти, точно тъпите българи му били скроили шапката. А самолетчето на германката - общоевропейска шефка, преди да кацне в Пловдив летяло над Полша, над Румъния, преди това кръжало над балтийските републики, тоест много по-близко до Русия, отколкото е България. Ама дългата ефирна ръка на Москва сринала GPS-а му точно в нашето беззащитно или пък нарочно отворено за нея небе!

Какво да направим друго, освен да презрем със сарказъм и ирония собствената си съдба? Защото както атентата срещу Йоан Павел II според последните информации e бил скроен на маса в някоя ватиканска соба с цел да се отклони вниманието от неразумните харчове на Войтила за милия му роден антикомунистически синдикат “Солидарност”, така и инцидентът в България със самолета на Урсула фон дер Лайен изглежда е бил режисиран тайно някъде си. Ами погледнете първоизточника на безпощадната пропагандна кампания - подкаст на британския в. “Файненшъл Таймс”, в който двама журналисти, единият от които се вози-лети плътно до шефката на ЕС, си говорят сякаш на майтап за случая. Ама ти какво мислиш, оня пък какво бил казал, как тъй са могли руснаците да я спретнат тая ми ти работа и още подобни въпросчета се задават, на които можеш да предугадиш отговора без да се замислиш. После иначе меродавният всекидневник изстрелва изглежда предварително подготвена статия, която става фар за избухналата по сигнал в медиите на цяла Европа дандания по разкриването на пъклените планове на Москва да премахне Урсула и да започне да сваля наред самолетите на гражданската авиация из Стария континент.

“Файненшъл Таймс” е достатъчно богат, за да прави каквото си иска, верен е единствено на британския си корен и всички останали за него ако не врагове, са най-малкото неприятели.

Във вторник вицепремиерът на Италия Матео Салвини заяви: “Прочетох, че Русия опровергава каквато є да е намеса в случая, следователно не коментирам измишльотени.” Толкова!

Брифингът

Джош Габърт-Дойон:



Добро утро от Файненшъл Таймс. Днес е вторник, 2 септември, и това е вашият FT News Briefing. Самолетът, превозващ председателката на Европейската комисия, е станал мишена на предполагаемо руско заглушаване на GPS.



Аз съм Джош Габърт-Дойон и ето новините, с които да започнете деня.



Официални лица подозират Русия за GPS намеса в самолет, превозващ председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Самолетът, който е летял за България, е бил принуден да кацне с помощта на хартиени карти. Навигационните системи на борда са били изключени, а подобни атаки, изглежда, зачестяват. Моят колега Хенри Фой всъщност е бил на борда заедно с Урсула фон дер Лайен. Той я придружава по време на обиколката й и сега се включва от военна база в Румъния. Здравей, Хенри.



Хенри Фой:

Здравей, Джош.



Джош Габърт-Дойон:



Разкажи ми точно какво се случи. Какво беше усещането да си на този самолет?



Хенри Фой:



Председателката фон дер Лайен е на обиколка в седем държави за четири дни - това са фронтовите държави на ЕС в Източна Европа, близо до Русия. Целта е да се привлече внимание към заплахата от Русия и необходимостта европейските правителства да увеличат разходите за отбрана. Летяхме от Варшава до град Пловдив в Централна България с чартърен самолет, нает специално за това пътуване. При приближаването към Пловдив започнахме снишаване, подготвяйки се за кацане, и тогава всички на борда осъзнахме, че обикаляме над летището вече известно време. Бяхме закъснели значително спрямо планираното кацане и едва след като се приземихме разбрахме причината: GPS услугите не работеха. Пилотът не е могъл да използва стандартните електронни навигационни системи и е бил принуден да кацне ръчно, използвайки карти.



Джош Габърт-Дойон:



Знае ли се дали този самолет конкретно е бил мишена? Как точно работи това?



Хенри Фой:

Според официални лица от българската авиационна администрация, които са били информирани за случая, GPS системата около летището е била изключена. Нашият полет е бил единственият за продължителен период от време. Така че изглежда именно този самолет е бил целенасочено атакуван чрез регионално GPS заглушаване или “спуфинг”.

Джош Габърт-Дойон:



Какво казват Европейската комисия и другите институции на ЕС?



Хенри Фой:



Комисията потвърди нашата информация и заяви, че случилото се разглежда като предполагаема руска намеса. Те добавиха, че този инцидент всъщност доказва необходимостта от самата обиколка - всекидневните усилия на Русия да дестабилизира източноевропейските държави са очевидни. Това показва, че тези страни не могат да продължат “както обикновено”. Те трябва да инвестират в отбрана и сигурност - не само в армия, танкове и войници, но и в гражданска инфраструктура, киберсигурност и системи като GPS и летищни навигации, които приемаме за даденост. Българските власти разследват как точно е станало и кой стои зад него.

(С малки съкращения)

Статията

Самолетът на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен бе принуден да кацне в Пловдив с помощта на хартиени карти, след като навигационните системи на летището бяха изключени в резултат на предполагаема руска намеса.



Инцидентът се случи в неделя следобед, когато самолетът, с който фон дер Лайен пътуваше от Варшава към Пловдив, изгубил достъп до електронните навигационни средства при приближаване към града. Три официални източници, запознати със случая, заявиха, че се разглежда версия за целенасочена руска намеса.



“Цялата зона около летището остана без GPS сигнал”, коментира един от източниците. След близо час кръгови обиколки над летището, пилотът взел решение да извърши ръчно кацане, използвайки аналогови карти. “Смущенията бяха безспорни”, добави той.



Българската служба за управление на въздушното движение потвърди случая, като излезе с изявление, че от февруари 2022 г. се наблюдава “значително увеличение” на подобни смущения и опити за манипулиране на GPS сигналите, което води до сериозни предизвикателства както за авиацията, така и за наземните системи.



Говорител на Европейската комисия също потвърди инцидента: “Имаше GPS заглушаване, но самолетът кацна безопасно в България.” От българските власти са предадени данни, че най-вероятната причина е “открита намеса от страна на Русия”. Кремъл отрече обвиненията, като говорителят Дмитрий Песков заяви пред Financial Times: “Вашата информация е невярна.”



Според данни от онлайн тракери, други самолети в района не са имали подобни проблеми, което засилва подозренията, че атаката е била насочена конкретно към полета на фон дер Лайен.



Заглушаването и подправянето на GPS сигнали, практики с военен произход, все по-често се използват като инструмент за дестабилизация на цивилния транспорт и навигация. Европейски държави предупреждават, че това поведение от страна на Русия увеличава риска от сериозни авиационни инциденти.



Тринадесет държави членки на ЕС вече са отправили официално писмо до Европейската комисия с настояване за решителни мерки.

(С малки съкращения)



Теория и практика на дезинформацията

Петьо Блъсков

Винаги съм бил убеден, че Великобритания е дала много на журналистиката като световен занаят. Последното доказателство на убеждението ми е статията за „инцидента” със самолета на Урсула фон дер Лайен при кацането в Пловдив миналата неделя.

Материалът, развит преди това и на брифинг от колегата Хенри Фой, е кратко, но изключително съдържателно ръководство за създаване на манипулативни и дезинформационни текстове.

Всъщност Хенри е летял заедно с фрау Урсула и по неговите думи, пътуването е било предназначено да привлече вниманието към заплахата, представлявана от Русия и необходимостта европейските правителства да харчат повече за отбрана! Като истински всеотдаен британски журналист, колегата Фой се е заел да подкрепи по свой начин задачата на пътуването.

Статията и транскрипта на брифинга с него, които публикуваме, преливат от клиширани фрази от буквара на дезинформационната журналистика като например “Три официални източници, запознати със случая, заявиха, че се разглежда версия за целенасочена руска атака.” И двата текста са произведени без доказателства с неверни твърдения и откровени лъжи. Ето и пример: “От българските власти са предадени данни, че най-вероятната причина е “открита намеса от страна на Русия”.

В същото време говорителката на ЕК Ариана Подеста заявява, че българските власти не са представили доказателства за руска намеса. Лошо! Трябваше по-внимателно да се координира Фой с еврокомисията. Или “След близо час кръгови обиколки над летището, пилотът взел решение да извърши ръчно кацане”. Абсолютна лъжа! Нито е имало кръгови обиколки, нито нищо.

Но до тук с шашмите на колегата от FT. Отвратителното в случая е, че Европа и светът пак говорят за България като за страна, свързана по някакъв начин с покушение срещу световна личност. Тежко мирише на “Българската следа” след атентата срещу папата. И тогава всичко започна фалшиво и внимателно организирано с репортажа на Клеър Стърлинг, поръчан от зам. главния редактор на “Ридиърс дайджест” Димитър Паница. Петното, лепнато тогава на България, продължава да се споменава. И сегашната, сравнително невинна скалъпена история със самолета на фрау Урсула със сигурност ще донесе на България известност като страна на несигурни летища, подозрително контролирана от Русия и с аморфна администрация.

Само един риторичен въпрос накрая. Щяха ли румънци, поляци, италианци или испанци да речем, да си мълчат и подвиват опашки два дена, при подобен случай на оклеветяване, пък било то и от “Файненшъл таймс”?!

Хенри Фой е ръководител на бюрото на FT в Брюксел.

Преди това е бил началник на бюрото в Москва, където е интервюирал президента Владимир Путин и е описал развитието на режима му към репресии.

Правителството:

Смущенията не са хибридни, не е нужно разследване

“Няма защо да се разследва ситуацията със самолета на председателя на Европейската комисия (ЕК), защото тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи”, това заяви премиерът Росен Желязков ден след като от правителствената информационна служба известили Еврокомисията, че е извършена такава атака срещу председателя є Урсула фон дер Лайен. След новината, съобщена от правителствената пресслужба, Брюксел дори излезе с изявление, че българското правителство е заявило, че става въпрос за предполагаема руска атака. “Получихме информация от българските власти, че те подозират това да е било заради нагло заглушаване, извършено от Русия”, заяви на брифинг Адриана Подеста, говорител на Еврокомисията, цитирана от Евронюз. Тя обаче отрече България да е представила някакви доказателства.

“Не става въпрос за кибератака”, категорично заяви и часове след обявяване на случая вътрешният министър Даниел Митов. “Уведомени сме за проблема веднага. По линия на МВР задачата ни беше да проверим от страна на ГДБОП, отдела по киберпрестъпност дали не става въпрос за кибератака”, каза той. “Оттук нататък ще съдействаме на другите институции, които са натоварени с това да извършат оперативните действия по изследването на въпросния проблем и достигането на истината такава, каквато е”, поясни Митов.

“Труд news” потърси вчера с въпроси и ДАНС, но оттам отказаха какъвто и да е коментар.

Приложение за проследяване на полети Flightradar24:

Няма заглушaване, GPS сигналът е бил добър

Информацията от пресцентъра на Министерсия съвет не отговаря на истината. Това гласят данни на приложението за проследяване на полети Flightradar24. Според тях полетната навигация на фон дер Лайен в България е останала стабилна, като продължителността на полета се е увеличила с по-малко от 10 минути. Публикацията гласи:

“В медиите се появиха съобщения за GPS смущения, засягащи самолета, превозващ Урсула фон дер Лайен до Пловдив, България. Някои публикации твърдят, че самолетът е бил в кръгов полет (holding pattern) в продължение на 1 час.

Ето какво можем да изведем от нашите данни:

• Полетът е бил планиран да продължи 1 час и 48 минути. В действителност е продължил 1 час и 57 минути.

• Транспондерът на самолета е отчитал добро качество на GPS сигнала от излитане до кацане”.

Сигналът от транспондера, предаван от самолета, съдържа NIC (Navigation integrity category) стойност. NIC стойността кодира качеството и последователността на навигационните данни, получени от самолета. Flightradar24 използва тези NIC стойности, за да създаде карта за наличието на заглушаване на GPS сигнала, която също не показва смущения в тази част на България. Полетът с Урсула фон дер Лайен на борда е предавал сигнал с добра NIC стойност през цялото време - от излитане до кацане, уточняват от Flightradar24.

Проверка в друга платформа за GPS смущения GPSJAM сочи, че на 31 август такова над 10% е имало единствено в Черно море, засегнало малка част от североизточна България - Варна и Добрич. Над Пловдив те е било от незначителните под 2%.

Красимир Пешев, изпълнителен директор на летище Пловдив, пред “Труд news”:

Абсурд е някой от Пловдив или от РВД да е дал информация на “Файненшъл таймс”

От понеделник досега виждам какви ли не измислени “сензации” за GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен, но най-абсурдната от всички е, че някой от летище “Пловдив” или от Ръководство “Въздушно движение” (РВД) е подал информация до британското издание “Файненшъл таймс”. Това каза Красимир Пешев, изпълнителен директор на летище “Пловдив” пред “Труд news” вчера.

“Летището като структура няма нищо общо с който и да е полет, нашата роля е след като самолетът кацне и не знаем какво се случва, докато е във въздуха и го води РВД. Ние на летището не сме наясно с комуникацията на пилота с РВД, всъщност аз научих каква е била, ако от това, което публикуваха на следващия ден някои медии. И как си представяте някой от летището или от РВД да съобщи за някакво “кръжене” от 1 час, каквото изобщо не е имало и то при положение, че кацането е станало за няколко минути и без проблеми. Ние знаем само по принцип, че освен GPS навигацията пилотите могат да използват и другата система за кацане, но не и коя система те използват в момента. В неделя бях през цялото време на летището, когато пристигна фон дер Лайен и я посрещнахме, дори и пилотите на самолета бяха дошли за малко при нас, не съм чул някой да е бил притеснен, или че е имало проблем”, каза още г-н Пешев.