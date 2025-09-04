Идрис Елба - Не иска ролята на Бонд

Британският майстор на мачистките образи Идрис Елба публично успокои милиони фенове като каза, че няма намерение да бъде кандидат за ролята на Джеймс Бонд. Звездата с корени в Сиера Леоне и Гана е качествен актьор, но и той знае, че не е подходящ за образа на 007 по очевидни причини. За сметка на това Елба се оказа подходящ за ролята на измислен американски президент в трилъра на Катрин Бигълоу „Династията на динамита“, който предизвика 11 минути овации след световната си премиера във Венеция тази седмица.

Актьор, продуцент и музикант, Идрис Елба често сякаш е навсякъде. Преди време бе водещ на годишните футболни награди на ФИФА в Лондон и постоянно е ангажиран като лице за рекламните кампании на световни компании. На 52 години Елба е в отлична физическа форма и играта му се посочва като основен фактор за първоначалния успех на „Династията на динамита“ във Венеция.

От години се говореше, че Елба е възможно най-подходящият избор за първия чернокож агент 007 и в един момент изглеждаше много вероятно той да поеме ролята след окончателното отказване на Крейг. Но в крайна сметка той взе правилното решение и отклони тези слухове.

Идрис Елба съчетава органична улична харизма с култивиран актьорски талант, комбинира хулиганския тарикатски чар с аристократичното излъчване. Това го прави особено добър в разнообразни роли. Той привлече вниманието на масовата публика върху себе си с ролята на наркотрафиканта Стингър Бел в иконичната вече поредица на HBO The Wire. Елба набра скорост и в родината си с образа на Джон Лутър в тв продукцията на BBC “Лутър”. През 2013-а той изигра Нелсън Мандела в престижната биографична драма Mandela: Long Walk to Freedom. Идрис има четири номинации за “Златен глобус” и четири номинации за “Еми”. Той разви успешна кариера едновременно в киното и телевизията, което е постижимо за мното малко изпълнители. Особено качествена актьорска игра той предложи в бруталната драма на “Нетфликс” Beasts of No Nation, където майсторски изгради сложния и стряскащ образ на африкански военен вожд в раздирана от кървав граждански конфликт държава.

По-малки, но също добре приети роли той записа в масивни суперпродукции като “Американски гангстер” и “Прометей”. Идрис Елба, който постоянно търси начини за своята артистична диверсификация, осъществи и своя режисьорски дебют Yardie по едноименната книга на Виктор Хедли.

Идрис Елба се ражда в Лондон в имигрантското семейство на работник във фабрика и домакиня. Баща му е от Сиера Леоне, а майка му от Гана. Те сключват брак в Сиера Леоне и се преместват в Лондон. В училище той съкращава името си от Идриса на Идрис и от рано започва да играе в гимназиални пиеси и продукции. През 80-те вече е твърдо решен, че ще преследва пътя към превръщането си в професионален актьор, но паралелно с това се занимава и с другата си голяма страст – музиката. В края на десетилетието той напуска училище и започва да работи в Националния младежки музикален театър след като печели грант в размер от 1500 лири. През тези години Идрис работи всякакви неща, за да се издържа - от смяна на гуми до нощни смени във фабриката на “Форд” в Лондон.

В началото на новия век се налага като познато лице от втория план, а след успеха си в The Wire и “Рокенрола” бързо успява да се изстреля сред елита на шоубизнеса.

Звезда на партитата в Лондон

Идрис Елба е особено популярен и в средите на младежите, които ходят по най-модните денс клубове и са се потопили в субкултурата на електронната музика и бесните партита. Причината е, че той от години работи като DJ с артистичното име DJ Big Driis (or Big Driis the Londoner). Елба е огромен фен на хип-хоп и соул жанровете и редовно имплементира елементи от стиловете, които харесва в своите продължителни DJ сетове. Елба не е просто актьор, който е решил да пуска музика на разни купонджии. Той има дългогодишно влечение към тази сфера и се изявява там с реален професионален успех. Като DJ е забавлявал гостите на някои от най-популярните партита от Лондон до Лас Вегас.