Българите с най-малко ползи от Европейския съюз

Изследването “Евробарометър” сочи ръста на цените като основен проблем у нас

Расте броят на песимистите за бъдещето на Общността

Българите усещаме най-малко ползи от членството на страната в Европейския съюз (ЕС), а най-голям проблем за нас остават цените. Това сочи последното проучване “Евробарометър” на ЕС. Социалната проблематика като инфлация и разходите за живот са сред най-важни теми, които участвалите в проучването са поискали да се разглеждат с приоритет от Европейския парламент.

Само 58% от сънародниците ни смятат, че страната е извлякла ползи от ЕС, което обаче е най-ниският дял в Общността.

Цели 50 на сто смятат, че България като членка на ЕС в днешно време, се развива в грешната посока, срещу 35%, смятащи обратното.

Оптимистите за бъдещето на Европейския съюз от българите са намалели с процент и падат под 60%. Броят на песимистите остава без промяна, като те са 35%. За сравнение общият дял на оптимистистично настроените европейци е 66%, срещу 31% песимисти.

21% от българите са посочили, че тяхната представа за ЕС е по-скоро отрицателна, като процентът им е нарастнал с 2%. Тези с положителна представа са намалели с 4%.

За 56% от сънародниците ни основен приоритет е овладяването на инфлацията и разходите за живот, докато отбраната и сигурността остават назад, сочат данните. Докато повечето европейци свързват ЕС със стабилност и източник на сигурност, България се нарежда на последно място по усещане за ползи от членството - за сравнение, средното ниво в ЕС е 73%.

Българите са категорични, че овладяването на инфлацията и разходите за живот е най-належащият проблем и той е посочен от 56% от респондентите. На второ и трето място са подкрепата за икономиката и нови работни места - 44% и борбата срещу бедността и социалното изключване - 42%. Отбраната и сигурността, които заемат второ място в общоевропейската класация - 34%, остават едва на шеста позиция у нас с едва 21% подкрепа.

40% смятат, че основният приоритет трябва да е конкурентоспособността, промишлеността и икономическият растеж. Следва демографията, миграцията и застаряването на населението - 34%. Теми като енергийната независимост и продоволствената сигурност се оказват по-важни за гражданите, отколкото отбраната. В целия ЕС гражданите искат да се фокусира върху отбраната и сигурността (37%) и върху конкурентноспособността, икономиката и промишлеността (32%).

Отбраната и сигурността заемат едва пето място (24%) за българските респонденти, след енергийната независимост, ресурсите и инфраструктурата (28%) и безопасността на храните и селското стопанство (28%).

Забележително е и мнението на 43% от българите, които смятат, че техният личен стандарт на живот няма да се промени или развива за следващите 5 години. Цели 27% пък смятат, че той дори ще се понижи.

Почти осем от десет европейци (78%) смятат, че ЕС като цяло трябва да финансира повече проекти. В България 73% са съгласни с това, което е близо до средната стойност за ЕС.

Прозрачността също се очертава като ключово изискване: 91% от европейците - и 88% от българите - искат Европейският парламент да разполага с необходимите ресурси за контрол на разходите.

За европейците като цяло основните ползи от членството в ЕС са запазването на мира и укрепването на сигурността (37%), сътрудничеството между държавите членки (36%) и икономическият растеж (29%).

Българите обаче най-често посочват новите възможности за работа, следвани от мира и сигурността (29%), подобреното сътрудничество (29%) и икономическия растеж (22%).

За 62% от българите действията на ЕС оказват въздействие върху ежедневието им. 72% от всички европейци също са потвърдили, че това е така.

Проучването “Евробарометър” на ЕС е извършено през пролетта на настоящата година. Анкетата е проведена в началото на май на принципа “лице в лице” във всички страни членки, като у нас са отговорили над 1300 души.