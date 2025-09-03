Българската Копакабана казва „сбогом“ на лятото с празник на рибата

Безплатна печена риба раздават в Приморско

Харпунджии се състезават два дни в залива

Възстановяват откраднатата статуя на тюлена-монах

Приморско изпраща лятото с нетрадиционно събитие. Истински празник ще се завихри в центъра на морския град, с името "Лятото си отива с вкус". Това съобщи за Труд news, кметът Иван Гайков.

На 12 и 13 септември в Приморско ще се проведе за 57 път Държавно първенство по подводен риболов. Рибата, която ще бъде уловена ще бъде приготвена на площада на скари от местни ресторантьори. Дори няма да бъде и замразявана, ще е абсолютно прясна. Към това ще се прибави бира и много картофена салата и ще се получи чудесно изпращане на сезона, каза Иван Гайков. Празникът ще е на 14 септември.

Това лято за Приморско, което вече всички наричат "българската Копакабана", бе много силно. До момента , в града продължава да е пълно с туристи. За да трупат тен, на плажа идват предимно родни туристи, чехи и поляци.

„Чехите пристигат на нашето море още отпреди много години. Идват и се настаняват по частните квартири, завързват се приятелства за цял живот. През зимата и ние им ходим на гости“, разказват местните хора.

Преди броени дни, двама неизвестни с джет, откраднаха символа на Тюленовата пещера в морето край Приморско- тюленът - монах. Пещерата е изключително атрактивна и посещавана от туристите.

Тя е на около 6 км от града, близо до нос "Маслен нос" и е достъпна предимно по морето с лодка.

Обект е на различни легенди, включително за обитаването от тюлени и за съкровището на войводата Вълчан, и е популярна дестинация за любителите на гмуркането и фотографията заради своята мистична атмосфера и скални образувания.

Крадците с джета обаче, издебнали момент на силно вълнение и се промъкнали вътре с водния мотор.

При такова време, само с джет може да се влезе в пещерата, коментираха морски вълци.

"Статуята ще бъде възстановена и ще поставим навсякъде видеонаблюдение", обеща градоначалникът Иван Гайков. – „Търсим сходен вариант и ще монтираме нова статуя напролет, преди новия сезон. Ще я закрепим много здраво и видеонаблюдение ще бъде поставено в цялата зона на Маслен нос“, обяви кметът.

Освен Тюленовата пещера, наоколо има много интересни за туристите обекти, които непрекъснато се посещават. Това са скалното образувание „Маймунската глава“, както и много екопътеки.

Изпращаме може би един от най - силните сезони през последните 20 години. Още в началото на сезона, кметът на Приморско съобщи, че през пролетта морето е върнало пясъчната ивица на Северния плаж двойно по- голяма. През зимата редовно вълните я "изяждат", но напролет се отдръпват. Тази година морето бе щедро към града и хората, чието главно занимание е туризма.

Не е без значение и още една атракция за туристите в Приморско. За пореден път тази година, в близкото тракийско светилище „Бегликташ“, Държавна опера – Бургас, с подкрепата на Общината, организира фестивалът „Опера на светилището“. Първата постановка на откритата сцена под звездите бе на 26 юли – „Самсон и Далила“, припомниха организаторите. Последваха спектакли на оперите "Трубадур", "Риголето", "Аида" и "Набуко". Зрители бяха не само местни и туристи от Приморско, но от Бургас, Слънчев бряг, Несебър, Равда и други морски градове.