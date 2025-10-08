Парламентът регламентира използването на оръжие срещу дронове

Със 125 гласа „за“, 40 – „против“, и осем „въздържал се“ Народното събрание (НС) прие на първо четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, внесени от Министерския съвет.

С тях се създава изрична уредба, която определя дейността на Върховното главно командване и се разрешава използването на оръжие и/или технически средства от въоръжените сили срещу безпилотни автономни системи при охрана и отбрана на военни обекти, пунктове за постоянна дислокация, военни формирования, техника и корабни платформи, разположени извън пунктовете за постоянна дислокация.

Законопроекта подкрепиха ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната – Демократична България“, „ДПС – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“, „Алианс за права и свободи“ (АПС) и двама нечленуващи в парламентарна група депутати.

Против бяха от „Възраждане“ и „Величие“, въздържаха се от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ).

Върховното главно командване подпомага президента при ръководството на отбраната и въоръжените сили, записа Народното събрание. Въвежда се задължение за изготвяне на процедури за дейността на командването от министъра на отбраната, който чрез Министерския съвет (МС) ще ги предлага на президента за утвърждаване чрез указ.

С измененията се уреждат и правоотношенията във Върховното главно командване, тъй като до момента няма стандартни оперативни процедури за функционирането му, посочва вносителят – МС. Министърът на отбраната Атанас Запрянов обясни, че това е национално командване и няма нищо общо с членството ни в НАТО. Това, което създаваме с промяна в закона, е в мирно време да разработим оперативни процедури за това национално командване, уточни той.

МС предлага пределната възраст за всички хабилитирани военнослужещи да бъде 57 години, независимо от притежаваното от тях военно звание.