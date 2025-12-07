Блокираният танкер стои край Ахтопол, носят с хеликоптер храна и вода на моряците от "Кайрос"

Морските власти чакат бурята да утихне, за да се качат на борда

Танкерът „Кайрос“, който е бил поразен от военни дронове край Босфора, вече трети ден е блокиран край Ахтопол. Бурното море не дава възможност да бъде приближен от катер и на борда му да се качат нашите власти.

Екипажът му се състои от десет души и днес /неделя б.а./ се очаква с хеликоптер да им бъде доставена храна и вода. Това съобщи за Труд news кап. Живко Петров, шеф на "Морска администрация" Хеликоптерът на ВМС ще излети от Варна. Бурята в неделя не отслабва, вятърът е силен, каза още кап. Петров.

Танкерът плава под флага на Гана, е в близост до фара на Ахтопол. Той е регистриран е в Китай и е част от санкционните списъци на ЕС от 21 май тази година.

Корабът е плавал към Новоросийск, когато край Истанбул бил ударен от безпилотен украински дрон. Обгореният плавателен съд е без захранване и неработещо машинно отделение и не може да сепридвижи на собствен ход. Бил е теглен на буксир от турски влекач, който по неизяснени обстоятелства се е разкачил с него и се е върнал в свои териториални води, оставяйки „Кайрос“ край бреговете на Ахтопол. Случаят ще се разследва.

Съобщението, че дрейфува край Ахтопол паникьоса местните жители. Най- голямото притеснение е да не потъне и да не предизвика екокатастрофа, защото не е проверено дали на борда му няма нещо опасно. Подобни опасения изказват и рибарите, които хвърлят мрежи в района.

МВР министърът Даниел Митов е коментирал, че към момента не се наблюзава никаква конкретна опасност, че танкерът е закотвен стабилно и няма информация за течове или опасен товар. Щом времето позволи, два влекача ще го изтеглят към безопасна зона и ще се извърши пълен оглед.

От партия "Възраждане" излязоха с официална позиция по случая.

„Това, което се случва, е напълно недопустимо. Държавата, на която помагаме и даваме подслон на хиляди бежанци, пренася конфликта индиректно в нашата акватория и излага на риск морската екосистема и живота на българските граждани.“, заявяват представителите от структурата на „Възраждане“ в Бургас.

Реакцията на институциите отново буди единствено недоумение. Тепърва щяло да се разследва как турски влекач е изоставил танкера край Ахтопол – сякаш подобно действие не представлява нарушение на нашата сигурност. „Как се охраняват българските териториални води? Как е възможно кораб да бъде изоставен буквално до нашия бряг, а влекачът да напусне необезпокояван?“, питат още от “Възраждане” в Бургас.

Управляващите отново демонстрират безсилие – няма категоричен отговор за украинските атаки, които вече засягат и България, няма ясна реакция към Турция. Официални действия няма, само предположения, че турският посланик „може би“ ще бъде привикан.

„Правителството е обезличило българските гранични служби и армия дотам, че всеки може да влезе в нашите води, да изостави кораб и да изчезне. Това е унизително. България не може само да констатира чужди действия – тя трябва да ги спира.“, подчертават от “Възраждане” и настояват Министерството на външните работи веднага да си влезе в правомощията и най-малкото да привика посланика на южната ни съседка.