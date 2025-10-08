За 15 години няма досие на нито един обект, преминал ОВОС, в "Козлука", съобщи министър Генов

Още по темата: Незаконното застрояване на дерето в Елените е констатирано още през 2009 г., Община Несебър прекратила преписката 07.10.2025 16:12

За период от 15 години и немалко подадени преписки за обекти в местност Козлука, няма досие на нито един обект, преминал през процедура за оценка на въздействие (т.нар. ОВОС) или по-ниско ниво на екологична оценка.

Това съобщи на брифинг в Министерството на околната среда и водите министър Манол Генов, който представи резултатите от проверката на терените, засегнати от наводненията по Южното Черноморие. Наводнението във ваканционно селище Елените отне живота на четирима души. Институциите започнаха проверка за нередности при строителството в района.

"В нашето общество се появява усещане за липса на справедливост и безнаказаност. Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека. Днес работим с една цел - да върнем държавността и справедливостта. С моя заповед съм изпратил експерти от Министерството на околната среда и водите, "Басейнова дирекция - Черноморска" и РИОСВ - Бургас на терен за проверка на наводнените терени и щетите и доколко превенцията, която е направена предните години и възстановяване на разрушените обекти са издържани", коментира министър Генов.

"Наша отговорност е да изясним кога, защо и с чии правомощия на институции и служебни лица е станало застрояването, което провокира опустошителната стихия. Работим в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да видим къде и каква налична документация има - електронна и на хартия - сравняваме и анализираме. "Басейнова дирекция - Черноморски район" не е търсена за съгласуване на инвестиционни предложения за застрояването в селище Елените - няма документални следи за това. Има извършени проверки, но по сигнал и резултатите са докладвани както на РДНСК - Бургас през годините, така и на прокуратурата", допълни той.

И подчерта, че ще бъдат извършени проверки защо е липсвало това сезиране, дали е било нужно законово и дали някой не е "спестил" тези проверки:

"Категоричен съм, че трябва да има документални следи за това в досиетата на преписките. Предприели сме действия проверките да изкарат истината докрай. Навсякъде, където има данни за пропуски, нищо няма да бъде спестено".

По думите му от данните от проверката РИОСВ - Бургас се разбира, че в архива на дирекция "Превантивна дейност" има подавани процедури по реда на Закона за опазване на околна среда и Закона за биологично разнообразие.

"В значителна част от тази документация - общо 11 преписки се оказва, че е записано заключението да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за процедури по преписки от 2014 до 2016 г. и една от 2019 г.", информира министърът. Той уточни, че става въпрос за проверки в урбанизирана територия местност Козлука.