НС даде зелена светлина за въвеждане на учебен предмет „Добродетели и религия“

Парламентът одобри на първо четене законопроекта на Министерския съвет за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) със 169 гласа „за“, 3 „против“ и 28 „въздържал се“.

С промените се въвежда нов учебен предмет „Добродетели и религия“, езикова подкрепа за деца, които не владеят в достатъчна степен български език, ежегодна, а не на четири години, атестация на учителите и нова професионална квалификация „ранно учене и грижа“, която да обхваща периода от 0 до 7 години.

Отхвърлени бяха другите два законопроекта на Елисавета Белобрадова от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) и на Николай Денков (ПП-ДБ), съобщи БТА. Срокът за предложения между първо и второ четене да бъде максималният от 28 дни, решиха още депутатите.

Дебатите по трите законопроекта за изменение на ЗПУО продължиха около пет часа. Акцент в дискусията беше предложената ежегодна атестация на учителите и новият учебен предмет "Добродетели и религия".

Новият предмет от задължителните учебни часове е насочен към формиране на устойчива нравствена култура, морална преценка и разбиране на различни гледни точки, посочва в мотивите си Министерският съвет (МС). Предлага се да се изучава по избор като „Религия – православие“, „Религия – ислям“, или „Добродетели/етика“, като по този учебен предмет няма да се пишат оценки. Учители са тези, които ще преподават предметите, няма нито едно дете да бъде карано да учи религия против волята му, основната програма ще бъде по добродетели, обясни министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при представянето на промените.