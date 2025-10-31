Утре започва акция „Зима“: От 15 ноември задължително със зимни гуми!

Акция „Зима“ ще продължи до края на ноември

От утре в цялата страна започва традиционната акция „Зима“, насочена към безопасността на движението и подготовката на шофьорите за зимните условия. Кампанията има за цел да повиши вниманието както на водачите, така и на пешеходците, и да гарантира техническата изправност на автомобилите.

Заместник-директорът на „Пътна полиция“ комисар Мария Ботева напомни, че от 15 ноември шофирането със зимни гуми става задължително, а всеки нарушител ще бъде санкциониран.

Акцията ще премине на три етапа:

- От 1 до 10 ноември фокусът ще бъде върху поведението на водачите на пътни превозни средства;

- От 11 до 20 ноември акцентът ще падне върху пешеходците и спазването на предимството;

- От 21 до 30 ноември контролът ще бъде насочен към спазването на Закона за движение по пътищата от страна на всички шофьори.

Комисар Ботева подчерта, че целта не е налагането на глоби, а превенцията на инциденти по пътищата през зимния сезон.

В допълнение, между 3 и 7 ноември водачите ще могат да проверят безплатно техническото състояние на автомобила си в сервизите на Съюза на българските автомобилисти (СБА).

