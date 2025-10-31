Няма глобени шофьори за превишена средна скорост

Още по темата: Още 8 пътни отсечки са сертифицирани за измерване на средната скорост 31.10.2025 17:36

КАТ още не може да чете информацията от тол системата

Из страната няма и един фиш за връчване

33 288 автомобила снимани за месец, 13 775 от тях са с чужди номера

Няма нито един издаден или връчен електронен фиш и нито една платена глоба от шофьор, заснет от тол камерите да кара с превишена скорост скорост. На всичкото отгоре служителите на МВР, на които от тази година данъкоплатците дават с 50% по-високи заплати не можели да водят статистика за какви точно нарушения на скоростните режими издават електронни фишове. Това стана ясно вчера от отговори, получени в "Труд news" по Закона за достъп до обществена информация.

Всъщност отговорът е само на един от петте въпроса, поставени на КАТ. И той сочи, че в периода от 7 септември до 7 октомври 2025 г., от Националното тол управление са предали на полицията 33 288 файла със заснети автомобили, които се движат с превишена средна скорост. 13 775 от тези автомобили са с чуждестранна регистрация, което прави около 40 на сто всички нарушители.

"Записите се обработват от служители на МВР със съответните правомощия с оглед ангажиране на административно-наказателна отговорност на нарушителите ... Към момента е в ход и процедура по адаптирането на автоматизираните информационни системи (АИС) на МВР, както и синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба с цел правоприлагане на нарушения за средна скорост", пишат от МВР до "Труд news". И оставят без отговори въпроси колко електронни фиша за превишена средна скорост са издадени, на колко шофьори са връчени, колко от тези шофьори не са български граждани и т.н. Важно есъщо колко от тези нарушители на скорстните режими са товарни автомобил с тегло над 3,5 тона - нещо което тол камерите може да видят, за разлика от камерите за скорост на КАТ.

Понятието "секционен контрол на средната скорост" бе записано тържествено от депутати фанфарони от всички партии в 51-то Народно събрание и поправките на Закона за движение по пътищата влязоха в сила на 7 септември. От тази дата тол камерите на АПИ започнаха да снимат в 11 отсечки в страната, а към 31 октомври тези отсечки станаха 28. Това би трябвало да означава, че във втория месец - от 7 октомври до 7 ноември, МВР ще получи най-малко още 60 000 файла с нарушения, преди да е обработило предишните.

Според източници в пътната полицията постъпващата от АПИ информация е с различен машинен език и преди да бъде създаден общ софтуер, няма начин да бъдат издавани и електронни фишове, като въпросът не е в текста, а в снимковия материал - тоест, точно там, където ясно трябва се виждат номерата на заснетите от тол камерите автомобили. До момента дори и от ръчно обработени единични електрони фишове за превишена средна скорост не са били разпратени в някоя от 28-те служби на КАТ в страната, откъдето да започнат да ги връчват на нарушителите.

В същото време вече има най-малко 5 платени или безплатни приложения за мобилни телефони, които предупреждават шофьорите, че надвишават допустимата средна скорост в отсечките, които са под контрола на тол камерите. Като се вземе предвид и че поне 80 на сто от тези отсечки изобщо не са на опасни пътни участъци, като видим и статистиката на КАТ, че загиналите по пътищата са също толкова, колкото са били и миналата година, то е логично българските шофьори да се питат защо полицаи, чиновници и политици продължават да надуват телевизионни балон. Защо ни обясняват от сутрин до вечер, че снимат с тол камери нарушители, които карат едва ли не като Ландо Норис с 248 км/ч средна скорост. Ами спрете да се хвалите. Глобете ги!

Христо Радков, шеф на Българско обединение на шофьорите:

Първите пет електронни фиша обжалваме безплатно

Направих допитване в социалните мрежи, включително и сред транспортни фирми, дали някой вече ня някой е издаден или е връчен електронен фиш за превишена средна скорост. Резултатът е нулев. Моето обяснение, че информацията на МВР и на АПИ са на различен машинен език и те все още не могат да си я обменят автоматично, вероятно не могат и ръчно. Но има и друга страна на въпроса - готова съм да предложа в социалните мрежи, че първите 5-има шофьори, които споделят с нас електронните си фишове (естествено като им закрием личните данни) за превишена средна скорост, да ги обжалваме безплатно. И нека българският съд да се произнесе дали тези електронни фишове са законосъобразни и дали изобщо тази система за измерване на секционна средна скорост следва да продължава, или я измислиха само да плашат гаргите.