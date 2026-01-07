Село остана без пенсии заради затворена поща, намеси се министър

Над 500 възрастни хора останаха без пенсии в село Караисен, община Павликени поради временното затваряне на пощенската станция. Проблемът е, че служителката в пощата се е пенсионирала, нова на работа в момента няма, поясни кметът на Караисен Стефан Николов, по БНР.

"Следващият служител, който трябва да застъпи, има трудови правоотношения и ще може да застъпи към 19, 20 януари на работа. В понеделник най-късно ще има човек, който да раздава пенсиите и възрастния хора да си плащат ток и вода, и да са по-спокойни", поясни той.

За щастие, казусът е на път да намери бърза развръзка след като стигна до ресорния министър - вицепремиерът Гроздан Караджов.

По негово разпореждане пощенската станция ще отвори врати още утре, съобщиха от Министерство на транспорта и съобщенията. И увериха, че още същия ден всички пенсионери в селото ще получат своите пенсии.

Освен изплащането на пенсии, в пощата ще се извършват и всички останали услуги, включително обмяната на левове в евро и заплащане на битови сметки.

Всеки месец 542 415 пенсионери получават своите пенсии в клоновете на Български пощи. Изплащането на първите пенсии в евро днес протича спокойно и без затруднения, допълниха от МТС.