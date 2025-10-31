Сградата на Народното събрание се руши: Кметът на район „Средец“ алармира за напукани стени и течове

Сградата на Народното събрание се руши. Има напукани стени, рушащи се фризове, теч на ръждива вода от декоративната метална ограда, съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков във фейсбук.

"Миналата седмица направих на г-жа Киселова официално предписание да вземе мерки за състоянието на сградата на Народното събрание, на пл. Народно събрание 2. Надявам се новият председател на НС г-жа Назарян да вземе въпроса присърце. Не трябва да се допуска повторение на случая със стария Нотариат, друга емблематична държавна сграда в район Средец, която от години е занемарена и се руши (все пак имаме информация от МК, че нещо се прави по въпроса)", допълва Трайков.

По думите му са констатирани и подкожушена и обрушена мазилка, цокъл с интензивни видими петна от влага, дефектирали фуги около гранитните облицовъчни плочи на сградата на пл. "Народно събрание" 2.

"Покрай арменската фамилия на председателя на НС се сещам и за един разговор с префекта на район Кентрон (Център) в Ереван. Попитах го какво правят, че няма драсканици по сградите в града. Той се замисли малко и каза - нищо не правим, няма нужда", уточнява районният кмет.