Сблъсък между военен и пътнически самолет: Учение за реакция при авиокатастрофа на Летище София (ВИДЕО)

Сблъсък между военен и пътнически самолет, при който единият от самолетите се запалва. Инцидентът е на летище „Васил Левски“ – София, но за щастие не е истински, а сценарий на учение, което се проведе на територията на столичния аеропорт.

Пълномащабното учение за реакция при авиационно произшествие беше организирано от летищния оператор "СОФ Кънект" в партньорство с Противопожарна служба – сектор ПБЗН летище „Васил Левски“ – София, Център за спешна медицинска помощ - 112, Български червен кръст, 16-а авиобаза ВВС, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ и Гранично полицейско управление – София.

"Учението провери готовността и координацията между всички институции при реакция в кризисна ситуация, изискваща бързи и съгласувани действия", посочват от ръководството на летището.

В рамките му, екипите на място са реагирали незабавно: пожарникарите угасиха "пожара", "евакуирани" бяха 12 пътници и 2-ма души екипаж от пътническия самолет, и 2-ма военни пилоти, "пострадалите" бяха обработени на място по системата „триаж“.