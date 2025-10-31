Архитектите избраха Бургас за обучителен център

Националните професионални организации на архитектите в България са избрали Бургас за създаването на техен обучителен център за квалификация и преквалификация. Това стана ясно от срещата между кмета Димитър Николов и главния архитект Тихомир Райчев с ръководствата на Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България на национално и регионално ниво.

Двете организации изразиха подкрепа за обявения от Община Бургас международен архитектурен конкурс за т. нар. „Дупка“ на площад „Тройката“ и заявиха, че са удовлетворени от подхода да бъде взето мнението на гражданите при изготвяне на заданието за него. "Дупката" е една от най - големите язви на градската среда, която стои незастроена от години, тъй като първоначалната идея там да има голям магазин, не се е реализирала.

Освен това има идея да се организира Архитектурен фестивал през 2027 г., в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата.