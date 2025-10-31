Търсят кой да довърши ремонта на Концертната зала в Бургас

Втора обществена поръчка в рамките на година

Строена е през 30 - те години

Държавна опера – Бургас е обявила нова обществена поръчка за изпълнение на довършителни строително-монтажни работи на Концертната зала. Това става за втори път в рамките на година, след като и през януари същата поръчка бе обявена от институцията. Очевидно обаче не е имало желаещи да се заемат със строителните работи.

Сега отново се търси сериозен кандидат, тъй като старият изпълнител не завърши. започнатия ремонт. Причините били финансови, а точно по това време настъпила и пандемията, обясняват близки до случая.

Поръчката за довършване на ремонта сега е на стойност 1,44 млн. лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по-дълъг от 150 календарни дни. Срокът за подаване на оферти от страна на желаещите да я изпълнят е до 4 декември, тази година.

Концертната зала на Бургас е паметник на културата, строена през 30-те години на XX век. Намира се в непосредствена близост до църквата „Св. св. Кирил и Методий“, площад „Баба Ганка“ и сградата на Съдебната палата в града.

Наречена е на името на диригента проф. Иван Николаев Вулпе (1930 – 2003), който е внук на оперния певец Иван Вулпе (1876 – 1929).

През 70-те години, той е главен диригент на бургаската филхармония и по негово време филхармонията добива славата на един от най-изявените български оркестри.