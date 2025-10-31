Бил Гейтс си призна грешката за климатичния истеризъм

Нищо, че загубихме 10 години с малоумни политики

Сещате ли се за цялата тая истерия с промяната на климата и как рязко трябва да намалим емисиите или всичко ще приключи? Е, Бил Гейтс беше водещ глас в това и сега... просто си призна, че е било грешка. Всъщност не било толкова страшно, има промяна на климата, но било грешка да се борим истерично с емисиите и пречело на развитието.

Благодаря ти, Бил. Нищо, че за последното десетилетие и малко унищожи Запада с тази идеология на климатичен истеризъм. Нищо, че сега отново ще се развие брутален скептицизъм към науката след като поредното нещо се оказа лъжливо. Нищо, че Европа е потънала до уши в точно тази климатична истерия и тя още разрушава държавите ни. Нищо, че цензурирахте всеки с разумна доза съмнение към това, че ако се занимаваме с емисии в Европа не постигаме нищо в дългосрочен план.

Поне си призна. Това магически оправя всичко. Сега все едно не сме загубили 10 години в малоумни политики, които пробутваше.

И сега какво? Връщаме всичко от преди 10 години, преструваме се, че не е било безкрайно тъпо, извинявате се на тези от нас, дето го повтаряхме точно това и... чакаме следващото?