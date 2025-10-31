Автобусните шофьори във Варна ще продават билети

Глобата за нередовен пътник поскъпва до 40 лв.

Шофьорите на автобуси и тролеи от градския транспорт във Варна ще могат да продават билети, а глобата за нередовни пътници се повишава от 30 на 40 лв. Промените в Наредбата за реда и условията за пътуване в обществения транспорт във Варна бяха одобрени от Общинския съвет. Целта им е да се ограничат гратисчиите, които са много и заради неработещите машини за продажба на превозни документи в автобусите и по спирките. По данни на общинското предприятие ТАСРУД, което отговаря за тази дейност, за 10 месеца в рейсовете са били засечени 2400 нередовни пасажери.

С друга промяна в наредбата съветниците увеличиха обхвата на групите, които пътуват безплатно в градския транспорт. Бонусът ще важи и за обучаващи се на територията на общината ученици, студенти и докторанти, които са чужденци и имат разрешение за продължително или дългосрочно пребиваване у нас. Безплатно ще се возят и пенсионерите, живеещи в петте села в обхвата на общината. За да се предотврати т.нар. „транспортен туризъм“, възрастните хора ще имат право на безплатна карта за всички линии в града и за една междуселищна.

Картите са персонални. Ако някой даде своята на друг човек и той бъде засечен от контрольор, пластиката ще бъде отнета, а титулярът ще може да си издаде нова срещу такса за дубликат. Новост в наредбата е и разрешението в пътническия салон срещу билет да се качват до 2 велосипеда с дължина до 120 см, ако не замърсяват превозното средство и не пречат на пътуващите хора.