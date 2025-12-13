"Асошейтед прес" със статия за политическата криза в България

Президентът на България ще започне консултации с парламентарните групи следващата седмица за съставяне на нов кабинет след падането на правителството в резултат на национални протести срещу корупцията, пише "Асошейтед прес" и допълва, че правителството на малцинството на Росен Желязков е оцеляло при шест вота на недоверие, откакто започна работа през януари, но е било свалено тази седмица от десетки хиляди протестиращи по улиците.

Президентът Румен Радев се очаква да покани най-голямата група в парламента за разговори относно съставяне на правителство. Ако това се провали, шанс ще получи втората по големина група, преди президентът да избере кандидат. Ако всички опити се провалят - което е вероятно, пише АП - той ще назначи служебен кабинет до провеждането на нови избори след два месеца.

Анализатори очакват, че новите избори, които ще са осмите от 2021 г., вероятно ще доведат до силно фрагментиран парламент и още политическа нестабилност, докато България се готви да се присъедини към общата европейска валута на 1 януари. Страховете от инфлация, за които се твърди, че са подхранвани от кампания за дезинформация от Москва, са намалили ентусиазма за еврото, отбелязва медията.

АП определя "Възраждане" като "проруска" партия съобщавайки, че тя внесе в парламента проекторезолюция, с която се иска едногодишно отлагане на влизането на България в еврозоната, позовавайки се на липсата на нов бюджет и политическа нестабилност.

Шансовете резолюцията да бъде приета са малки, но подобни инициативи отразяват напрежението, което се очаква да нараства до следващите избори, които биха могли да променят про-западния курс на България, пише още АП.