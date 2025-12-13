На Нова година - само с пари в брой

Приемането на еврото спира мобилното банкиране за няколко дни

От 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 ч. на 1 януари няма да може да плащаме с банкова карта

Направете авансови плащания

При преминаването от левове в евро няколко дни в страната няма да е възможно да бъдат извършвани плащания през онлайн и мобилно банкиране, предупреждават банки. Някои финансови институции вече обявиха периодите, в които електронните им канали за плащане няма да работят.

Във връзка с влизането ни в еврозоната банките съветват да планирате предварително своите онлайн банкови операции, да направете важните плащания преди посочените от вашата банка часове и дати. Причината за сравнително дългия период на блокирани електронни разплащания е, че те са зависими от времето за превалутиране на основните банкови системи и салдата по всички сметки на клиентите (разплащателни, депозитни, спестовни и кредитни). Промяната на всички тези системи, включително платежните системи, както и системите за онлайн и мобилното банкиране, изисква по-продължително технологично време.

Банките вече информираха за спиране на плащанията през ПОС-терминали в заведения, магазини, бензиностанции и др., както и за онлайн покупки от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари.

Експертите препоръчват в новогодишната нощ да носите със себе си пари в брой в лева или евро. Ако Ви предстоят пътувания или по-големи разходи, помислете за авансово плащане. Погрижете се за дома и автомобила си - платете битовите си сметки за ток, вода, интернет, местни данъци, застраховки до 28 декември или купете винетка до 29 декември, за да посрещнете празниците спокойно.



От банкоматите ще теглите само евро

Заради преминаването към еврото всички банки в България ще направят временни прекъсвания на своите дигитални и картови услуги, за да се осигури преход към новата валута. По отношение на ОББ Мобайл и ОББ Онлайн до 14:00 ч. на 30 декември 2025 г. ще може да нареждате преводи и да захранвате картови сметки. След 20:30 ч. на 30 декември ОББ Мобайл и ОББ Онлайн няма да бъдат достъпни. Ако имате включени пуш известия в ОББ Мобайл, ще продължите да ги получавате за извършените плащания, като актуалният баланс след всяка трансакция ще бъде видим в тях. Възстановяването ще започне поетапно от 05:00 ч. на 1 януари 2026 г. При плащанията с карти и онлайн покупки (вкл. Apple Pay и Google Pay) са възможни кратки прекъсвания между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа на 1 януари. В този период няма да работят и устройствата за плащане с карта в заведения, магазини, бензиностанции и др., като ще можете да плащате само в брой. При тегленето и внасянето на банкомат на ОББ са възможни прекъсвания между 21:00 ч. на 31 декември и 01:00 ч. на 1 януари. След 01:00 ч. на 1 януари на банкоматите ще теглите само евро, а внасянето на пари ще бъде възможно само в лева до 31 януари. Клоновете на ОББ няма да работят в периода от 12:30 ч. на 30 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г.



Само наличностите по сметки се виждат

От вечерта на 30 декември до 3 януари Булбанк Онлайн и Булбанк Мобайл ще работят във временен пасивен режим, обявиха от банката. Пасивният режим ще бъде стартиран в края на деня на 30 декември 2025 г., което означава, че няма да можете да извършавате операции през онлайн и мобилно банкиране. Активните действия постепенно ще бъдат ограничени и в новогодишната нощ Булбанк Онлайн и Булбанк Мобайл няма да бъдат достъпни изцяло. След приключване на конвертирането на сметките в евро, системите ще останат в пасивен режим до 3 януари за да се осигури коректно зареждане и синхронизация на информацията. По време на пасивния режим ще имате достъп до информационните менюта: салда по сметки, депозити и карти; кредитни лимити, усвоени суми и наличности; картови операции; движения по сметки. Временно няма да имате достъп до следните услуги в Булбанк Онлайн и Булбанк Мобайл: всички видове плащания в страната и в чужбина; заявки за нови и съществуващи продукти и услуги; функционалността „Моят автомобил“. На 3 и 4 януари ще започне поетапно възстановяване на активностите в дигиталните канали, включително извършването на плащания. От 1 януари е необходимо задължително обновяване на приложението Булбанк Мобайл до последна версия 5.0.0.

Спира плащането на битови сметки

В Банка ДСК процесът по превключването на картовите услуги, банкоматите и ПОС терминалите от левове към евро ще започне около 21:00 ч. на 31 декември и ще продължи до 00.30-01:00 ч. на 1 януари. От банката препоръчват клиентите да имат пари в брой за новогодишната нощ и първите дни на януари. От банкоматите ще може да теглите само евро от първия ден на новата година. На банкомати с депозитна функция на Банка ДСК до 31 януари ще могат да се внасят само левове. Поетапното преминаване на устройствата за вноски към приемане на евро ще започне през първите дни на февруари.

За превключването на електронните канали на Банка ДСК – онлайн и мобилното банкиране – ще е необходимо повече време. Обновяването на тези системи, включително платежните и системите за дигитално банкиране, ще стартира на 31 декември около 16 ч. и ще продължи поне до края на 1 януари. Плащанията на битови сметки/местни данъци и такси ще бъдат преустановени в края на работния ден на 29 декември и ще стават достъпни поетапно от 2 януари след потвърждение на конкретния комунален доставчик за приключило превалутиране в системата му. Междубанковите левови преводи и плащанията към бюджета през Банка ДСК ще спрат в следобедните часове на 30 декември.



Спират за няколко дни

Прекъсват плащането с ваучери за храна

Няколко дни няма да можем да пазаруваме с електронни ваучери за храна.

Необходимо е настройване на системите

За временно прекъсване на плащането с електронни ваучери за храна, предупреди един от операторите. Плащанията с карти Pluxee няма да бъдат възможни от 22:00 ч. на 31 декември до 12:00 ч. на 2 януари. Това е планирано техническо прекъсване за превалутиране и настройване на системите. Тъй като картовите плащания зависят от банковата система, прекъсването може да се удължи при забавяния в работата на банките и ПОС терминалите.

От оператора на ваучерите за храна уверяват, че промените ще бъдат направени напълно автоматично без да има нужда потребителите да правят каквото и да било. Всички необходими настройки по системите ще бъдат извършени от операторите на ваучери за храна без да не се изискват допълнителни действия от потребителите. До 31 декември плащанията с карти Pluxee се извършват в български лева, а от 2 януари – в евро. Балансите по картите и всички операции ще бъдат автоматично конвертирани в евро по официалния фиксиран курс 1,95583 лева за 1 евро със закръгляне до втория знак.

В мобилно приложение и в уеб портала за ваучери за храна двойната визуализация в лева и евро ще остане до 8 август 2026 г. Хартиените ваучери в лева остават валидни и могат да се използват в търговската мрежа и през 2026 г. до срока им на валидност, обозначен на лицевата страна на всеки ваучер.



За хората с банкови карти няма да има видими промени

Сменят правилата за банкови преводи

Преминаваме от РИНГС към ТАРГЕТ

При въвеждане на еврото като национална валута за хората няма да има промяна в начина на извършване на картови плащания на ПОС терминални устройства, АТМ и онлайн, обясняват от БНБ. От 1 януари 2026 г. платежната система за брутен сетълмент в реално време в левове (РИНГС) ще престане да функционира. Плащания в левове, извършвани дотогава през РИНГС, ще се изпълняват като плащания в евро в консолидираната платформа за ТАРГЕТ услуги (TARGET - Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време), в която вече участват банките на територията на страната и някои от клоновете на чуждестранни банки.

Клиентските плащания в левове, извършвани сега през платежната система, оперирана от “БОРИКА” АД, включително бюджетните плащания, ще мигрират към Единната зона за плащания в евро (СЕПА), които ще се изпълняват съгласно техническите и бизнес изисквания, определени в приложимите европейски актове. Платежната система БОРИКА ще премине към обработка на инициирани чрез платежни карти платежни операции в евро, чрез присъединяване към консолидирана платформа за ТАРГЕТ услуги.

Незабавните плащания в евро могат да бъдат изпълнявани чрез системата TIPS (TARGET Instant Payment Settlement). От декември 2024 г. БНБ и “БОРИКА” АД участват в TIPS, осигурявайки възможност за банките и другите доставчици на платежни услуги да извършват местни и презгранични клиентски незабавни плащания в евро.

